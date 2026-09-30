Mara Lezama arranca construcción del primer Centro de Asistencia Social infantil

Isla Mujeres contará por primera vez en su historia con un Centro de Asistencia Social (CAS) enfocado en la protección integral de menores. Las obras ya iniciaron en la zona continental del municipio, un área que concentra una alta población infantil en condiciones de vulnerabilidad.

Esta infraestructura brindará resguardo, atención especializada y protección continua las 24 horas del día, los siete días de la semana, para garantizar el bienestar de la infancia que requiere asistencia prioritaria en el estado de Quintana Roo.

El proyecto contempla una inversión cercana a los seis millones de pesos mexicanos, coordinada entre el DIF Nacional y el Sistema DIF Quintana Roo, en conjunto con gestiones ante las autoridades federales.

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🏡 Cuidar y proteger a nuestra niñez también es hacer justicia social. Con el nuevo Centro de Asistencia Social de Isla Mujeres, #SíSePuede poner al centro a quienes más lo necesitan y abrirles un camino con más bienestar. @SistemaDIFQRoo pic.twitter.com/x3W8eYMBEj — Mara Lezama (@MaraLezama) September 30, 2026

En su etapa inicial, la instalación dará cobijo a 26 niñas, niños y adolescentes. Además de los servicios de alojamiento, el inmueble albergará las oficinas locales de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

La presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, detalló que el gobierno local se encargó del diseño arquitectónico de la obra y aportará el equipamiento completo. Se prevé que los trabajos concluyan en diciembre.

El equipamiento municipal incluirá camas, literas, estufas, refrigeradores, sistemas de aire acondicionado, mobiliario, enseres de cocina y equipo de cómputo para las áreas administrativas y operativas del centro.

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó que esta obra busca acortar las brechas de desigualdad en la entidad y restituir los derechos fundamentales de los sectores infantiles más desprotegidos.

🏡 ¡Por primera vez, #IslaMujeres tendrá un espacio dedicado al cuidado y protección de nuestra niñez!



🏗️🚧 Arrancamos la construcción y rehabilitación del primer Centro de Asistencia Social en la Zona Continental, con una inversión de casi 6 millones de pesos, gracias a un… pic.twitter.com/yr2QsxoHyu — Mara Lezama (@MaraLezama) September 30, 2026

Las labores de rehabilitación del espacio abarcan consultorios médicos, enfermería, área de nutrición, oficinas de psicología, trabajo social y asesoría jurídica, además de salas de usos múltiples.

Asimismo, la infraestructura física contemplará dormitorios, sanitarios adaptados, lavandería, cocina, comedor, caseta de acceso, área maternal y cuneros para la atención prioritaria de la primera infancia.

Este nuevo espacio asistencial busca responder a las demandas acumuladas en la zona continental de Isla Mujeres, donde la falta de instalaciones estatales dificultaba la protección inmediata a la niñez en riesgo.

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JVR