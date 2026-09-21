Avanza Quintana Roo en competitividad

Quintana Roo entra al Top Ten de competitividad en el ICE 2026 del IMCO

La entidad escaló 12 posiciones en el Índice de Competitividad Estatal 2026 del IMCO; la administración de Mara Lezama posicionó al estado en el noveno lugar nacional

Quintana Roo registró el mayor ascenso en el Índice de Competitividad Estatal 2026 del IMCO.
Quintana Roo registró el mayor ascenso en el Índice de Competitividad Estatal 2026 del IMCO. Foto: IMCO
Por:
La Razón Online

Quintana Roo registró el mayor avance del país en el Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al escalar 12 posiciones y ubicarse en el noveno lugar nacional.

El avance coloca a Quintana Roo como la entidad que más posiciones ganó en esta edición. Este resultado refleja logros en el gobierno diferente, humanista con corazón feminista que encabeza la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

La gobernadora Mara Lezama encabeza la transformación que posicionó a Quintana Roo en el Top Ten nacional.
La gobernadora Mara Lezama encabeza la transformación que posicionó a Quintana Roo en el Top Ten nacional. ı Foto: Flickr / IMCO

Este resultado acompaña una etapa de transformación en Quintana Roo, que cuenta con el respaldo y el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con obras y acciones orientadas a mejorar la movilidad.

am

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