Quintana Roo se coloca en tercer lugar nacional en reducción de homicidios dolosos: Mara Lezama

La gobernadora Mara Lezama Espinosa informó que en lo que va de su administración, Quintana Roo se coloca en tercer lugar nacional en reducción de homicidios dolosos.
Durante la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno, la mandataria preció que los homicidios dolosos disminuyeron más de 60 por ciento desde 2022.
Detalló que al inicio de su administración, se registraban, en promedio, un homicidio doloso cada 13 horas con 33 minutos; en contraste, actualmente el promedio es de uno cada 3 días, 9 horas y 46 minutos.
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La gobernadora añadió que el estado de fuerza de las corporaciones creció 54 por ciento, los Centros C2 pasaron de tener cobertura en dos municipios a estar presentes en los 11.
Mara Lezama sostuvo que estos resultados son producto de la coordinación con el gobierno de México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), autoridades migratorias, fiscalías, corporaciones municipales y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
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cehr