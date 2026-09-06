Mara Lezama presume reducción de 38% en pobreza y 53% en deuda pública en Quintana Roo

La gobernadora Mara Lezama durante la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno, el 6 de septiembre de 2026.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, informó que, en cuatro años de su administración, 200 mil personas han salido de la pobreza, lo que representa una reducción superior al 38 por ciento, algo que calificó como “uno de los avances sociales más importantes de toda nuestra historia”.

Durante la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno desde la Fuente del Pescador, en Chetumal, la mandataria también presumió que, entre 2022 y 2026, se logró reducir en 53 por ciento la deuda pública per cápita, y sostuvo que en lo que va de su administración “no hemos pedido ni un solo peso, ni pediremos de deuda en esta administración, porque somos un gobierno responsable, porque tenemos finanzas sanas”

Por otra parte, informó que por segundo año consecutivo, la Cuenta Pública del Estado obtuvo cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Asimismo, Lezama Espinosa subrayó que Quintana Roo avanzó 27 posiciones en transparencia y combate a la corrupción, al pasar del lugar 29 al segundo a nivel nacional, porque, aseveró “somos un gobierno honesto”.

Respecto a la calificación crediticia de Quintana Roo, la gobernadora indicó una mejora de 7 niveles que coloca a la entidad entre las tres mejor calificadas del país, algo que, señaló, fue posible “gracias a esta intensa disciplina financiera, al buen manejo del recurso público”.

“Porque tenemos muy claro, el dinero es del pueblo y debe de regresar siempre al pueblo”, afirmó Mara Lezama. “Este esfuerzo se refleja en la vida de nuestra gente, con inversiones en infraestructura, en vivienda, en educación, en salud, en seguridad, en movilidad, en programas sociales, en apoyo a mujeres, en apoyo a las juventudes y en apoyo a aquellos que menos tienen, a aquellos que son los más y las más vulnerables”, agregó.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr