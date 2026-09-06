Proyecto de transformación en Quintana Roo no pertenece a vanidades individuales: Mara Lezama

La gobernadora Mara Lezama durante la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno, el 6 de septiembre de 2026.

El proyecto de transformación en Quintana Roo no pertenece a grupos facciosos ni a vanidades individuales y quienes intentan detener el proceso histórico mediante la intriga y la descalificación no combaten a un gobierno o a una persona, sino que atentan contra el movimiento de la Cuarta Transformación, aseguró la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Al rendir su Cuarto Informe de Gobierno desde Chetumal, la mandataria aseguró que la consolidación del “cambio histórico en Quintana Roo, incomoda a los privilegios del pasado” y a quienes “se sienten con el derecho de imponerse a las mayorías”.

“Esto ha generado ataques en contra de nuestra administración orientados a desacreditar no solamente a mi persona, sino a los logros históricos y tangibles, intentan debilitar con ello las bases populares de este proyecto transformador”, señaló.

Añadió que “hay una guerra política alimentada también por la mezquindad, de quienes cegados por ambiciones personales intentan poner en riesgo la unidad del movimiento de la Cuarta Transformación”.

“Olvidan que el poder solo tiene sentido y virtud cuando se consagra auténticamente a las causas populares”, agregó.

La morenista también aseguró que, frente a las mentiras y la pretensión de golpear la agenda de cambio, se mantiene una postura serena y no se someterá a chantajes mezquinos ni a presiones interesadas.

“Que les quede bien claro tanto a los adversarios de siempre, como a los simuladores de ocasión: no nos van a detener ni nos van a arrebatar la convicción de seguir transformando a Quintana Roo. El cambio iniciado en Quintana Roo, ya nadie lo para”, expresó.

La gobernadora sostuvo que su administración responderá con trabajo, convicción, unidad y lealtad al pueblo, porque “el mandato del pueblo es sagrado y trasciende cualquier disputa” y el compromiso con la justicia social permanecerá inquebrantable.

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cehr