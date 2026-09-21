Modernización del Aeropuerto Hermanos Serdán proyecta a Puebla hacia 2030: Armenta Mier

Con una visión de Estado moderno hacia 2030, la administración de Alejandro Armenta Mier, en coordinación con Grupo Maya y el Gobierno de México, impulsa la ampliación y modernización integral del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, con una inversión superior a mil millones de pesos, a fin de fortalecer la conectividad de la entidad y ampliar sus capacidades para competir con economías nacionales e internacionales. El proyecto contempla elevar la capacidad de la terminal de 1.4 a 2.8 millones de pasajeros anuales.

El gobernador Alejandro Armenta Mier precisó que esta obra no se desarrollará bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP) ni mediante Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), al señalar que se trata de una infraestructura estratégica para el futuro de la entidad. “No son obras que generan deuda ni compromisos de pago para engañar a la población como se hizo en el pasado”, enfatizó.

Como parte de la transformación de la terminal, se contempla una intervención integral de más de 49 mil metros cuadrados, con áreas renovadas para llegadas y salidas, nuevos módulos de documentación, puntos de abordaje inteligente, bandas de reclamo de equipaje, estacionamiento ampliado, espacios comerciales y servicios para mejorar la experiencia de quienes utilizan el aeropuerto. “Nos estamos preparando para entregar a las y los poblanos un estado moderno con capacidades, con justicia, con riqueza comunitaria, con igualdad, con ejercicio de derechos plenos y servicios que llegan a todo el territorio”, expresó el gobernador.

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El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, detalló que la terminal tendrá capacidad para atender 2.8 millones de pasajeros en su primera dimensión operativa, una superficie de 14 mil 623 metros cuadrados, mil 824 pasajeros en hora pico, seis puertas de embarque y accesibilidad integral para personas con movilidad reducida. También se prevé ampliar el estacionamiento de 228 a 720 cajones, distribuidos en cuatro niveles, además de un Motorlobby cubierto de mil 258 metros cuadrados para facilitar el ascenso y descenso de pasajeros.

La infraestructura contará con 40 puntos de documentación, 28 módulos convencionales de atención y 12 posiciones inteligentes de autodocumentación, así como ocho equipos de detección de metales y rayos X. Las áreas de llegadas nacionales e internacionales estarán separadas desde su ingreso, con ocho módulos de migración, mientras que la zona pública de encuentro tendrá mil 64 metros cuadrados destinados a comercios y alimentos. Los servicios sanitarios también crecerán hasta alcanzar 888 metros cuadrados.

Ante el crecimiento de la actividad aérea, el Gobierno del Estado trabaja con la iniciativa privada para incorporar un hotel dentro del Distrito Aeroportuario, además de otros servicios comerciales y de atención a viajeros. El proyecto integral contempla también mejoras en accesos y áreas exteriores, con una estrategia que busca vincular la terminal con la actividad productiva y turística de la región.

Reconoció el acompañamiento de Grupo Mundo Maya, con cuyos representantes se han desarrollado más de 15 mesas de trabajo para definir las necesidades de infraestructura y operación de la terminal. Asimismo, señaló que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respaldó esta estrategia de conectividad y desarrollo, en coordinación con el Gobierno de México.

En su oportunidad, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, informó que en octubre se emitirá una licitación para que la terminal de Puebla pueda convertirse en el centro de carga del centro, sureste y sur-sureste del país, con el propósito de contribuir al desahogo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Asimismo, adelantó que en octubre se darán a conocer los participantes del proyecto que contempla un centro comercial y un hotel conectado con la terminal aérea.

Como parte de esta estrategia integral, también incluye la rehabilitación del bulevar a cuatro carriles, con intervención en infraestructura y drenaje de Ciudad Textil. Para ello, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEASPUE) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) plantean una solución integral que permita garantizar servicios adecuados para los próximos 50 años.

Finalmente, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, informó que de enero a agosto de 2026 Puebla recibió 12 millones 101 mil visitantes y registró una derrama económica de 14 mil 152 millones de pesos; de ese total, un millón 508 mil fueron visitantes extranjeros. Destacó también el crecimiento de la conectividad aérea y la incorporación de nuevas rutas nacionales e internacionales, factores que permiten que más visitantes lleguen directamente a Puebla sin necesidad de trasladarse primero a la Ciudad de México. Este comportamiento favorece a hoteles, restaurantes, museos, parques, agencias de viajes, touroperadores, Pueblos Mágicos y municipios con vocación turística.

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