Gobernador Alejandro Armenta Mier honra a heroínas y madres buscadoras en el Grito de Independencia

El gobernador de Puebla Alejandro Armenta Mier incorporó en su arenga patriótica a las heroínas de la Independencia y a las madres buscadoras durante la Ceremonia Conmemorativa por el 216 Aniversario del Grito de Independencia de México, ante miles de personas y familias congregadas en el Zócalo de la ciudad de Puebla para celebrar el inicio de la lucha por la independencia de nuestro país.

Desde el balcón del Palacio Municipal de Puebla, el titular del Ejecutivo estatal pronunció la arenga y destacó a quienes conforman la historia y las luchas del pueblo de México: “¡Vivan nuestras heroínas y nuestros héroes de la independencia nacional! ¡Viva Josefa Ortiz Téllez Girón! ¡Viva Gertrudis Bocanegra! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Vivan las madres y familias buscadoras! ¡Viva nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum!”

Como parte de la ceremonia, se efectuaron los honores correspondientes al lábaro patrio y se entonó el Himno Nacional, en un acto solemne. En un ambiente popular en el corazón de la capital poblana, las familias poblanas y visitantes recordaron el inicio de la lucha por la Independencia nacional.

La celebración concluyó con un espectáculo de pirotecnia que iluminó el cielo del Centro Histórico, ante la presencia de miles de familias poblanas y visitantes, así como ante representantes de los tres órdenes de gobierno. La ceremonia del Grito refrendó la identidad, unidad y el orgullo de pertenecer a un país independiente y soberano.

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