¿Quién es Jorge Carlos Patrón Wong, nuevo arzobispo de Puebla? Edad y de dónde es

En un cambio relevante para la representación católica en Puebla, la Arquidiócesis del estado aceptó la renuncia del Monseñor Víctor Sánchez Espinoza tras 17 años en el cargo, y nombró sucesor al Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, quien asumirá el cargo el 19 de noviembre.

La Arquidiócesis de Puebla agradeció a Sánchez Espinoza por sus 17 años como representante de la iglesia en el estado, en los cuales, dijo, “procuró anunciar fielmente el Evangelio y servir al Pueblo de Dios confiado a su cuidado”.

¡Bienvenido,

Excmo. Mons, Jorge Carlos Patrón Wong!



La Iglesia en Puebla agradece a Dios el ministerio que le confía como nuestro padre y pastor. Que María Santísima interceda por usted y el Espíritu Santo lo guíe para conducirnos al encuentro de Cristo, Camino, Verdad y Vida. pic.twitter.com/maH2VixayH — Arquidiócesis Puebla (@Arqui_Puebla) September 21, 2026

En tanto, anunció que “acoge con esperanza, alegría y espíritu de comunión eclesial el nombramiento de Su Excelencia Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong como su nuevo arzobispo”.

¿Quién es Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, nuevo arzobispo de Puebla?

Tras anunciar que se aceptó la renuncia del Monseñor Víctor Sánchez Espinoza, la Arquidiócesis de Puebla informó que designó como sucesor al Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, a quien definió como “un buen pastor”.

Pero, ¿quién es él y cuál es su contexto?

De acuerdo con la semblanza presentada por la propia Arquidiócesis, Jorge Carlos Patrón Wong nació en Mérida, Yucatán, el 3 de enero de 1958. Es decir, para cuando asuma la Arquidiócesis de Puebla tendrá 68 años de edad.

Fue ordenado sacerdote el 12 de enero de 1988 para la Arquidiócesis de Yucatán y, de 1988 a 1993, estudió en la Pontificia Universidad Gregoriana, en Roma, donde obtuvo la doble licenciatura en Teología Espiritual y Psicología.

Mons. Víctor Sánchez Espinosa continuará al frente de la Arquidiócesis de Puebla como Administrador Apostólico, hasta que Mons. Jorge Carlos Patrón Wong tome posesión canónica como nuevo Arzobispo de Puebla. pic.twitter.com/sZS3HFHtRF — Arquidiócesis Puebla (@Arqui_Puebla) September 21, 2026

Desarrolló buena parte de su carrera eclesiástica en Yucatán hasta 2009, donde comenzó a representar a Veracruz, particularmente como Obispo Coadjutor de la Diócesis de Papantla.

Así, en diciembre de 2021 fue nombrado Arzobispo de Xalapa, cargo al cual tomó posesión en febrero de 2022.

Durante su carrera le fueron otorgados reconocimientos, entre ellos el Premio Ohtli, entregado por el Gobierno mexicano a sus conciudadanos que trabajan en el extranjero y que han prestado asistencia a los ciudadanos mexicanos o se han encargado de promover su cultura.

Otro cargo relevante que ocupó fue el de Consejero de la Pontificia Comisión para América Latina, al cual fue nombrado por el Padre Francisco.

Ahora, en septiembre de 2026, en un nuevo cambio de estado, fue nombrado por el Papa León XIV como Arzobispo de Puebla, cargo que asumirá en noviembre de este mismo año.

A continuación, se adjunta una imagen de la Arquidiócesis de Puebla con la semblanza completa del representante religioso:

Semblanza del Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, nombrado por la Arquidiócesis de Puebla como arzobispo. ı Foto: Arquidiócesis Puebla

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