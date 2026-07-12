Papa León XIV lamenta que ‘vientos de la guerra’ vuelven a soplar en el mundo

Papa León XIV lamentó que los "vientos de la guerra" siguen soplando en varias regiones del mundo.

El papa León XIV lamentó este domingo que “los vientos de la guerra” vuelven a soplar en Oriente Medio, Ucrania y otras regiones del mundo, por lo que exhortó a la comunidad internacional a mantener abiertos los canales de diálogo, encuentro y diplomacia como única vía para alcanzar una paz duradera.

Durante el rezo del Ángelus en la Plaza de la Libertad de Castel Gandolfo, donde pasa unos días de descanso, el pontífice lamentó que el resurgimiento de los conflictos continúe “sembrando violencia, terror y muerte”, con un impacto directo sobre la población civil.

El Papa advirtió sobre el recrudecimiento de la violencia en distintas regiones del mundo. ı Foto: Reuters

El llamado del Papa León XIV ocurre en un contexto de renovadas tensiones en Oriente Medio y de la intensificación de los ataques entre Rusia y Ucrania.

El líder de la Iglesia católica pidió que la comunidad internacional no permita que “la pequeña llama de la esperanza y la paz” se extinga, incluso cuando parezca frágil.

León XIV llamó a privilegiar el diálogo y la diplomacia frente a los conflictos armados. ı Foto: Reuters

En ese sentido, reiteró que la perseverancia en la diplomacia representa “el único camino” para alcanzar una paz justa y duradera, basada en la reconciliación entre los pueblos, la seguridad mutua y el respeto a la dignidad de todas las personas.

Manda mensaje por el Domingo del Mar y pide aprovechar asueto para renovación espiritual

Asimismo, el Papa aprovechó la celebración del Día del Mar, que la Iglesia conmemora el segundo domingo de julio, para expresar su cercanía con marineros, pescadores y trabajadores portuarios de todo el mundo.

El pontífice pidió mantener viva la esperanza de una paz justa y duradera. ı Foto: Reuters

Destacó que, pese a la distancia de sus familias y a los riesgos derivados de los conflictos que afectan las rutas marítimas, su labor resulta esencial para sostener el comercio internacional y la vida cotidiana de numerosas naciones.

En su reflexión previa al Ángelus, León XIV también invitó a los fieles a aprovechar el periodo vacacional no solo para el descanso, sino para fortalecer su vida espiritual mediante la lectura, la oración y la meditación de la Palabra de Dios.

El líder de la Iglesia católica exhortó a no perder la esperanza ante los conflictos internacionales. ı Foto: Reuters

Afirmó que ese tiempo puede permitir a los creyentes retomar sus actividades cotidianas con una renovación tanto física como espiritual y con mayor disposición para contribuir al bien común.

La jornada concluyó con el saludo del pontífice a los peregrinos reunidos en Castel Gandolfo y con una oración por los fieles polacos que participan en la tradicional peregrinación al santuario de Jasna Góra.

Con información de Europa Press.

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