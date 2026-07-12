Estrecho de Ormuz está abierto, Irán no lo controla, asegura EU

Estados Unidos aseguró que el Estrecho de Ormuz está abierto a la navegación, contrario a lo que informó el Ejército de Irán el sábado, cuando lo decretó nuevamente cerrado.
Así lo informó el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en una breve publicación en redes sociales, donde remarcó que Irán “no controla el Estrecho” y que éste se encuentra abierto.
Asimismo, destacó que las fuerzas armadas estadounidenses están listas para garantizar que la “libertad de navegación” siga vigente a pesar de las amenazas iraníes de cerrar el tránsito por esta importante vía.
“El Estrecho de Ormuz está abierto a todas las embarcaciones que buscan transitar legalmente por la vía marítima internacional. Las fuerzas de EU están posicionadas y preparadas para garantizar que la libertad de navegación siga disponible a pesar de la agresión iraní injustificada, el acoso, las amenazas y las declaraciones arbitrarias”, se lee en su publicación.
El sábado, Irán decretó nuevamente cerrado el Estrecho de Ormuz “hasta nuevo aviso”, en respuesta a las tensiones con Estados Unidos e Israel, que se reavivaron esta semana tras un intercambio de ataques.
“Intervención ilegal de extranjeros”, la causa del cierre
A través de un comunicado de la Guardia Revolucionaria iraní recogido por la agencia de noticias estatal IRNA, el país persa decretó el cierre del Estrecho después de que un “varios buques” intentaran navegar por una ruta “no autorizada” de esta vía marítima.
Irán atribuyó lo anterior a la “injerencia extranjera”, y aseguró que, en respuesta, cerrará la navegación y responderá cualquier agresión “con contundencia”.
“Debido a la inseguridad generada por la intervención ilegal de extranjeros, el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta que cesen las intervenciones estadounidenses en la región. No se permitirá el paso de embarcaciones”, se lee en el comunicado.
Siguen tensiones entre EU e Irán, pese a intentos por negociar
El nuevo bloqueo de facto de Irán al Estrecho de Ormuz ocurre al mismo tiempo que las negociaciones de paz entre el país persa y Estados Unidos sufren un nuevo estancamiento.
Días después de que delegaciones de EU e Irán se reunieron en Suiza, mediados por Qatar y Pakistán, el presidente estadounidense Donald Trump declaró terminadas las negociaciones y puso fin al alto el fuego que formaba parte del mismo acuerdo.
No obstante, en días posteriores aseguró que Irán se había acercado nuevamente para negociar, situación que Teherán desmintió.
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