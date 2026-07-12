Estrecho de Ormuz está abierto, Irán no lo controla, asegura EU

Estados Unidos aseguró que el Estrecho de Ormuz está abierto a la navegación, contrario a lo que informó el Ejército de Irán el sábado, cuando lo decretó nuevamente cerrado.

Así lo informó el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en una breve publicación en redes sociales, donde remarcó que Irán “no controla el Estrecho” y que éste se encuentra abierto.

Aspecto de un buque transitando por el Estrecho de Ormuz. ı Foto: Reuters

Asimismo, destacó que las fuerzas armadas estadounidenses están listas para garantizar que la “libertad de navegación” siga vigente a pesar de las amenazas iraníes de cerrar el tránsito por esta importante vía.

“El Estrecho de Ormuz está abierto a todas las embarcaciones que buscan transitar legalmente por la vía marítima internacional. Las fuerzas de EU están posicionadas y preparadas para garantizar que la libertad de navegación siga disponible a pesar de la agresión iraní injustificada, el acoso, las amenazas y las declaraciones arbitrarias”, se lee en su publicación.

The Strait of Hormuz is open to all vessels seeking to lawfully transit the international waterway. U.S. forces are positioned and prepared to ensure that freedom of navigation remains available despite unwarranted Iranian aggression, harassment, threats, and arbitrary… pic.twitter.com/FS3TUBOZEj — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026

El sábado, Irán decretó nuevamente cerrado el Estrecho de Ormuz “hasta nuevo aviso”, en respuesta a las tensiones con Estados Unidos e Israel, que se reavivaron esta semana tras un intercambio de ataques.

“Intervención ilegal de extranjeros”, la causa del cierre

A través de un comunicado de la Guardia Revolucionaria iraní recogido por la agencia de noticias estatal IRNA, el país persa decretó el cierre del Estrecho después de que un “varios buques” intentaran navegar por una ruta “no autorizada” de esta vía marítima.

Una mujer sostiene un retrato del exlíder supremo de Irán, Alí Jamenei, en Irán; al fondo, una pancarta en protesta contra Trump y Netanyahu. ı Foto: Reuters

Irán atribuyó lo anterior a la “injerencia extranjera”, y aseguró que, en respuesta, cerrará la navegación y responderá cualquier agresión “con contundencia”.

“Debido a la inseguridad generada por la intervención ilegal de extranjeros, el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta que cesen las intervenciones estadounidenses en la región. No se permitirá el paso de embarcaciones”, se lee en el comunicado.

Siguen tensiones entre EU e Irán, pese a intentos por negociar

El nuevo bloqueo de facto de Irán al Estrecho de Ormuz ocurre al mismo tiempo que las negociaciones de paz entre el país persa y Estados Unidos sufren un nuevo estancamiento.

Donald Trump, Presidente de EU ı Foto: Especial

Días después de que delegaciones de EU e Irán se reunieron en Suiza, mediados por Qatar y Pakistán, el presidente estadounidense Donald Trump declaró terminadas las negociaciones y puso fin al alto el fuego que formaba parte del mismo acuerdo.

No obstante, en días posteriores aseguró que Irán se había acercado nuevamente para negociar, situación que Teherán desmintió.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am