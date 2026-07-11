Dos muertos y seis heridos en tiroteo durante festival en Toronto, Canadá

Tiroteo durante festival en Toronto, Canadá, el 11 de julio de 2026.

Un tiroteo registrado este sábado durante un festival dejó al menos dos personas muertas y otras seis heridas en Toronto, Canadá.

Los hechos ocurrieron poco después de las 20:00 horas en el Salsa on St. Clair, un festival callejero que los organizadores describen como “la celebración cultural de temática latina número uno de Canadá”.

En conferencia de prensa, el subjefe de policía de Toronto, Frank Barredo, detalló que las víctimas mortales son hombres, aunque no quedó claro si estuvieron involucrados en el intercambio de disparos reportado cerca de la intersección de St. Clair Avenue West y Arlington Avenue.

Tiroteo durante festival en Toronto, Canadá, el 11 de julio de 2026. ı Foto: AP

Inicialmente, la policía de Toronto emitió una alerta por un posible tirador activo; sin embargo, posteriormente informó que se trató de un presunto enfrentamiento entre dos individuos, “poniendo en grave peligro a un gran número de personas”.

“Parecía tratarse de un intercambio de disparos entre individuos que se apuntaban mutuamente , obviamente de forma indiscriminada”, declaró Barredo.

Las autoridades acordonaron tres escenas del crimen dentro del festival, donde localizaron dos armas de fuego. Hasta el momento, no hay sospechosos detenidos.

Primer ministro, ‘horrorizado’ por el tiroteo en Toronto

Por separado, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se dijo “horrorizado” por el enfrentamiento armado en Toronto, y manifestó su solidaridad por las familias de víctimas y con las personas afectadas.

“Mi agradecimiento a los oficiales de policía y otros primeros respondedores cuya valentía y acción rápida evitaron una tragedia mayor. La policía tiene mi pleno apoyo mientras trabajan para capturar a los perpetradores y llevarlos ante la justicia”, escribió en la red social X.

I am horrified by the shooting that has killed two people at the Salsa on St. Clair Festival in Toronto.



My prayers are with the families grieving their loved ones, those who are in critical condition, and everyone who has been affected by this horrific event.



My thanks to… — Mark Carney (@MarkJCarney) July 12, 2026

Por separado, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, se manifestó “devastado” por la violencia “sin sentido” durante el festival Salsa on St. Clair.

“Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y todos los afectados”, escribió en la misma plataforma, al tiempo que exigió la captura de los presuntos responsables para llevarlos ante la justicia y que pasen “el resto de su vida tras las rejas”.

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cehr