ICE admite que mexicano muerto no era objetivo del operativo y no tiene videos: congresista

La congresista federal Sylvia García afirmó que el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) le confirmó que el mexicano Lorenzo Salgado Araujo no figuraba como objetivo del operativo en el que perdió la vida. La representante por el distrito de Houston, donde ocurrió el tiroteo, aseguró además que la agencia no cuenta con grabaciones de cámaras corporales ni de patrullas, ya que los agentes viajaban en una camioneta sin identificación oficial.

“Confirmaron que él no era un objetivo, como su familia siempre sostuvo”, declaró García en una entrevista para MS Now. Después añadió que Lorenzo Salgado Araujo “era una buena persona, un padre y un trabajador”.

Durante una entrevista, la legisladora reveló que también recibió información sobre las condiciones del despliegue. “No hay video de cámaras corporales para entregar, tampoco grabaciones de las cámaras del vehículo, y la unidad no estaba identificada. Francamente, no tenía luces ni sirenas”, expresó.

ICE confirmed Lorenzo Salgado Araujo was not the target.



Yet he was killed by federal agents in an unmarked vehicle, with no body cam footage, no dash cam footage, and no answers for his family.



ICE owes this family the truth. pic.twitter.com/NG76apirVm — Rep. Sylvia Garcia (@RepSylviaGarcia) July 9, 2026

A partir de esos datos, García cuestionó la actuación de los agentes federales. “Si un vehículo utilitario negro lo siguiera y otro se atravesara frente a usted, ¿qué haría? Si no está identificado, no sabe quién intenta detenerlo. ¿Es alguien que quiere robarle?”, planteó ante la narración oficial de la dependencia federal.

La congresista también puso en duda la versión oficial sobre el uso de la fuerza. Recordó que ICE sostiene que Salgado Araujo utilizó su automóvil como un arma y que los agentes dispararon en defensa propia, aunque señaló inconsistencias.

“Dicen que intentó atropellarlos y que dispararon para defenderse. Él iba conduciendo. ¿Cómo recibió un disparo en el lado derecho del estómago?”, preguntó.

Otro de los puntos que criticó fue la forma en que la agencia informó sobre la identidad de la víctima. “Presioné al director de ICE porque me preocupó que difundieran el nombre del señor Salgado incluso antes de que el médico forense confirmara su identidad o antes de hablar con la familia”, señaló.

La representante demócrata sostuvo que la institución actuó sin sensibilidad hacia los familiares del mexicano. “No mostraron ningún nivel de decencia humana. ICE les debe una disculpa", García sostuvo que el caso de Salgado Araujo no puede quedar bajo revisión exclusiva de ICE y planteó la intervención de especialistas independientes.

García también acusó a la agencia de recurrir al mismo argumento utilizado tras otra muerte ocurrida en Minneapolis, donde aseguró que las autoridades también atribuyeron a la víctima el uso de un vehículo como arma y justificaron los disparos bajo el principio de defensa propia. “Tenemos que hacer algo. Esta es una muerte más, demasiadas ya. Si hace falta que expertos independientes revisen el caso, debemos hacerlo”, afirmó.

Estas declaraciones surgieron después de que un grupo de legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos exigiera formalmente al Gobierno federal y a ICE la publicación íntegra y sin editar de los videos relacionados con el operativo donde murió Lorenzo Salgado Araujo.

La carta, impulsada por Sylvia García, cuenta con el respaldo de un bloque de congresistas demócratas y de dirigentes de organizaciones hispanas defensoras de derechos civiles. En ese documento, los firmantes reclaman transparencia para esclarecer las circunstancias del caso, además de ofrecer respuestas a su familia.

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MSL