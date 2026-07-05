Tiroteo durante festejos del 4 de julio en Coney Island, Nueva York, deja ocho heridos | VIDEO

Elementos de seguridad llegaron al lugar donde se registró ataque armado, en Coney Island, en Brooklyn, Nueva York, EU.

La celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos en Nueva York se vio marcada por un tiroteo que dejó ocho personas heridas, entre ellas cuatro niños, en las inmediaciones de Coney Island, en el distrito de Brooklyn.

El ataque ocurrió alrededor de las 22:30 horas del sábado (local) en la calle West 31, a poca distancia del emblemático paseo marítimo y del parque de atracciones que concentra a miles de visitantes durante los festejos del 4 de julio.

Según la Policía de Nueva York, al momento de los hechos se registraba una alta afluencia en la zona.

Hombre con máscara negra abrió fuego y huyó

De acuerdo con la reconstrucción del incidente, el ataque ocurrió en el patio de un edificio de departamentos, donde una familia realizaba una parrillada con motivo del feriado nacional.

BREAKING: Eight people, including 4 children, injured after gunman wearing a ski mask opened fire at a 4th of July barbecue in Coney Island, Brooklyn. pic.twitter.com/mTvHqAm34F — Scope Report (@ScopeReport_) July 5, 2026

Ahí, un individuo que portaba una máscara negra abrió fuego hacia el lugar y posteriormente escapó.

Las autoridades señalaron que no existían reportes de conflictos o altercados previos durante la convivencia, por lo que se desconocen los motivos del incidente.

Mujer de 21 años, en estado crítico; los demás, estabilizados

Entre las víctimas se encuentran dos hombres, de 37 y 33 años; dos mujeres, de 25 y 21 años; así como menores de 14, 12, 7 y 6 años.

Jessica Tisch, Comisionada de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), da un mensaje sobre lo ocurrido. ı Foto: Captura de video

La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, informó que la mujer de 21 años permanece en estado crítico, mientras que el resto de los lesionados fueron estabilizados y se espera que sobrevivan.

Los agentes recuperaron un arma en la escena, aunque hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre la posible identidad del responsable.

This is the firearm that was recovered. pic.twitter.com/HKKGpVqaEK — NYPD NEWS (@NYPDnews) July 5, 2026

El sitio del ataque se localiza a aproximadamente una cuadra de la playa de Coney Island y cerca del área donde horas antes se celebró el tradicional concurso de comer hot dogs de Nathan’s Famous, uno de los eventos más representativos de la jornada festiva en la ciudad.

La investigación continúa abierta y las autoridades mantienen las labores para esclarecer las circunstancias del tiroteo y localizar al presunto agresor. Se espera que, en las próximas horas, autoridades locales y federales brinden más información.

Donald Trump, presidente de EU, dio un discurso el sábado para conmemorar el inicio de los festejos por el 250 aniversario del país. ı Foto: Reuters

Aunque para los festejos del 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos se organizó una serie de celebraciones multitudinarias, algunos eventos fueron cancelados por el calor extremo que se ha registrado en el país.

Así, la conmemoración de la fecha histórica del país norteamericano se ha visto interrumpida por este y otros incidentes.

Con información de AP y Europa Press.

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