Tiroteo en Times Square desata pánico tras desfile de los New York Knicks; hay un detenido

Un tiroteo en Times Square generó pánico este jueves en Nueva York, luego de registrarse detonaciones tras el desfile de campeonato de los New York Knicks.

El incidente ocurrió a escasos metros de una patrulla estacionada, provocando la movilización de las autoridades policiales presentes en esta concurrida intersección de Manhattan.

Además, las ráfagas de disparos causaron que los asistentes corrieran en múltiples direcciones, buscando refugio de forma inmediata.

Hasta el momento, se ha reportado un detenido, así como una persona herida, la cual fue trasladada a un hospital para su atención médica.

Captan momento exacto del tiroteo en Times Square.

Un video compartido en redes sociales capturó el momento exacto en el que comenzó el tiroteo en Times Square.

El vídeo de la webcam muestra a un mínimo de 2 personas vestidas de negro ingresando al cruce vial peatonal.

Dichos sujetos, de vestimenta oscura, ingresaron deliberadamente a la concurrida intersección urbana antes de comenzar a efectuar las detonaciones.

Las imágenes de la cámara revelaron que los sospechosos abrieron fuego directo contra las personas y transeúntes presentes en la plaza.

Los 2 atacantes emprendieron la huida corriendo por la calle, mientras los agentes de seguridad iniciaban la persecución a pie.

🚨 Reportan detonaciones en Times Square, Nueva York 🇺🇸 pic.twitter.com/TaPZ1Mcvs5 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 18, 2026

Estados Unidos desplegó 10 mil agentes de policía para asegurar el desfile de los New York Knicks, que celebra su primer campeonato en 53 años.

🚨Se reporta un tiroteo en Times Square, Nueva York. Agentes respondieron a un reporte de disparos en la intersección de la calle 44 Oeste y la Séptima Avenida.



Las autoridades informaron que un hombre fue detenido en el lugar y que el arma utilizada fue asegurada. Hasta el… — Azucena Uresti (@azucenau) June 18, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR