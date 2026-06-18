¿Qué pasó en Time Square? ¿Qué se sabe del ataque en la zona?

Las detonaciones de arma de fuego provocaron que una multitud de aficionados corriera en estampida buscando un refugio seguro.

Times Square, en Nueva York, se encuentra en el centro de la atención mundial, después de que se registrara un ataque contra las personas que se encontraban en el sitio celebrando el desfile de campeonato de los New York Knicks.

¿Qué pasó en Times Square?

Las autoridades de Estados Unidos informaron que una persona resultó herida después del tiroteo registrado este jueves 18 de junio de 2026.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 15:40 horas provocando la movilización de las autoridades policiales y una estampida de las personas que buscaban refugio tras el ataque en Time Square.

Después de los disparos, la policía local inició una persecución rápida en contra de un presunto sospechoso que escapaba por la calle, cerca de la intersección de Manhattan.

¿Qué se sabe del ataque en Nueva York?

Un video, publicado en las redes sociales, mostró el inicio del ataque armado, en el que presuntamente participaron al menos 2 personas vestidas de negro, quienes entraron a la zona en donde se desarrollaba el desfile de campeonato de los New York Knicks.

Los 2 atacantes emprendieron la huida corriendo por la calle peatonal mientras los agentes de seguridad iniciaban la persecución a pie. Los presuntos responsables aprovecharon la confusión para intentar escapar.

🚨 Reportan detonaciones en Times Square, Nueva York 🇺🇸 pic.twitter.com/TaPZ1Mcvs5 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 18, 2026

La policía local reportó la detención de al menos un atacante. Además, se informó que una persona resultó herida por el tiroteo, por lo que ya fue trasladado a un hospital para su atención médica.

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JVR