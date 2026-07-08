Estados Unidos ataca a Irán por segundo día consecutivo tras agresiones a buques.

Estados Unidos llevó a cabo este miércoles una nueva ronda de ataques contra Irán, con lo que sumaban 2 días consecutivos de ataques a instalaciones portuarias tras agresiones contra buques mercantes frente a la costa de Omán.

El ataque ocurrió horas después de que el presidente de estadounidense, Donald Trump, declarara que las recientes agresiones iraníes contra barcos en el Estrecho de Ormuz señalaban el fin del alto el fuego.

Funcionarios militares de Estados Unidos informaron en redes sociales que la operación tenía como objetivo degradar aún más la capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación en esta vía fluvial internacional vital.

Aspecto de un buque transitando por el Estrecho de Ormuz. ı Foto: Reuters

Estados Unidos responsabilizó a Irán por los recientes ataques injustificados contra la navegación comercial y las tripulaciones civiles.

Por su parte, los medios estatales iraníes reportaron explosiones en las ciudades costeras de Bandar Abbas y Sirik, ubicadas en el Estrecho de Ormuz, así como en Bushehr, sede del complejo nuclear del país.

Un día antes, la televisión estatal iraní había confirmado la muerte de ocho miembros de las fuerzas aéreas y navales de su Ejército en Bandar Abbas y Bushehr.

Esta nueva ronda de ataques no resultará en una acción militar a largo plazo, según estimó el mandatario estadounidense, Donald Trump.

“Todo lo que ocurra va a pasar muy rápido”, dijo el presidente de Estados Unidos.

Termina el alto el fuego

El acuerdo de 14 puntos, firmado a mediados de junio, obligaba a Irán a reabrir de inmediato el paso marítimo de forma segura y gratuita.

Sin embargo, fuerzas iraníes realizaron nuevos ataques contra embarcaciones comerciales que transitaban por el Estrecho, según informó Reino Unido.

Dicha acción, fue calificada por Washington e Israel como una violación directa y flagrante de los términos acordados.

En respuesta a las agresiones de Irán, ayer las fuerzas del Comando Central de EU ejecutaron una masiva oleada de ataques de precisión contra más de 80 objetivos militares en Irán.

La actual guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán comenzó formalmente el 28 de febrero de 202, día en el que falleció el Líder Supremo Alí Jameneí.

El líder Alí Jameneí murió el 28 de febrero de 2026. ı Foto: Especial

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JVR