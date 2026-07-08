¿Quién es Omar Bula Escobar, el nuevo canciller de Colombia?

Este miércoles el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espirella informó que Omar Bula Escobar será el nuevo ministro de Relaciones Exteriores del país sudamericano.

En los últimos días Abelardo De La Espirella ha compartido por medio de sus redes sociales el nombre de las personas que formarán parte de su gabinete: Viviane Morales, Mauricio Gómez Amín, Elsa Noguera, Iván Cancino, Juliana Gutiérrez Zuluaga, Jaime Andrés Beltrá, y Omar Bula Escobar.

De La Espirella apuntó que Omar Bula Escobar será el nuevo canciller de Colombia, y lo calificó como “un colombiano con una trayectoria excepcional al servicio de la diplomacia internacional, con experiencia en escenarios de guerra, misiones humanitarias y representación de nuestro país en distintos continentes”.

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Precisó que el conocimiento de Bula Escobar será una de las herramientas para “profesionalizar el servicio exterior y defender, con firmeza y pragmatismo, los intereses de Colombia en el escenario internacional”.

De la mano de un NUNCA, Colombia volverá a hablar con autoridad, respeto y liderazgo ante el mundo.



He designado a Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores de la Patria Milagro. Un verdadero NUNCA, un colombiano con una trayectoria excepcional al servicio de la… pic.twitter.com/07HU8h6xP9 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 8, 2026

¿Quién es Omar Bula Escobar?

Con una formación académica en Administración, Dirección Estratégica y Gestión Pública Internacional, Omar Bula Escobar con una trayectoria dentro de organismos internacionales, por lo que acumula experiencia internacional en al menos once países.

Omar Bula Escobar cuenta con una experiencia de más de 20 años dentro del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, en donde se desempeñó principalmente como coordinador de operaciones internacionales, programas, y atención de emergencias humanitarias como crisis alimentaria.

En el PMA fue oficial de proyectos en Ecuador y Braci, jefe de emergencias y oficial de proyectos en Sudá, coordinador de políticar en África, director de programa en Irak, coordinador regional en la Oficina Regional en El Cairo, Egipto, subsecretario ejecutivo en Roma, y subdirector regional y coordinador de operaciones regionales en Panamá.

Decidí brindarle mi apoyo al candidato @ABDELAESPRIELLA 🇨🇴

↓ pic.twitter.com/PrOtqUTfIc — Omar Bula Escobar (@omarbula) September 8, 2025

Además de sus cargos dentro del PMA, Omar Bula Escobar también se ha desempeñado como académico universitario, escritor, y conferencista internacional.

De acuerdo con la Agencia de Periodismo Investigativo, en su nuevo cargo como ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar debe nombrar a funcionarios que cuenten con experiencia internacional y formación especializada.

Conclusión, la izquierda no sabe vivir en democracia. Quien no acepta una derrota y recurre a la violencia no alcanza ese nivel mínimo de civilidad...🇨🇴 — Omar Bula Escobar (@omarbula) July 1, 2026

Además, está encargado de ampliar la cobertura a nivel internacional por medio de internet de Colombia, impulsar las relaciones exteriores en el ámbito comercial y tener integración regional.

Asimismo, el medio colombiano destaca que el nuevo canciller debe posicionar a Colombia como un aliado de Estados Unidos, con la finalidad de que tenga un “papel de liderazgo hemisférico” en la que se destaque el interés de dicho país.

Abelardo De La Espirella y Omar Bula Escobar ı Foto: Redes Sociales

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