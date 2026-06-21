Colombia elige al derechista Abelardo de la Espriella como próximo presidente tras segunda vuelta

Abelardo de la Espriella, candidato de Defensores de la Patria.

Abelardo de la Espriella Otero, derechista del movimiento Defensores de la Patria, se impuso este domingo al izquierdista Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

Con el 99.88 por ciento de las mesas escrutadas al corte de las 18:14 horas, el preconteo de la Registraduría da la ventaja a la fórmula Defensores de la Patria, con el 49.65 por ciento de la preferencia electoral, con 12 millones 945 mil 974 votos.

No obstante, le siguió muy de cerca la fórmula oficialista, con un 48.70 por ciento de la preferencia, que equivale a 12 millones 699 mil 619 votos. Lo anterior equivale a una diferencia de apenas 246 mil 355 sufragios.

Así, Abelardo de la Espriella es el virtual presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, cargo que asumirá oficialmente el 7 de agosto; además, José Manuel Restrepo Abondano será el próximo vicepresidente.

Previamente, al reconocer un reñido resultado, el presidente saliente, Gustavo Petro, pidió “tranquilidad”, al afirmar que “es el escrutinio el que determina quién es el presidente”.

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cehr