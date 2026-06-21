Abelardo de la Espriella celebra su triunfo: ‘¡Colombia, aquí está tu presidente!’, dice

El candidato conservador Abelardo de la Espriella hizo un mitin este domingo 21 de junio para celebrar su triunfo en las elecciones presidenciales de Colombia, pues fue el más votado en el balotaje al contabilizarse casi la totalidad de los centros de votación.

A través de sus redes sociales, Espriella convocó a un mitin para festejar el resultado. “¡Colombia, aquí está tu presidente!”, dijo Abelardo de la Espriella ante una multitud.

Espriella recorrió Barranquilla en un carrito acompañado de su compañero de fórmula José Manuel Restrepo Abondano.

De la Espriella, apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, obtuvo 49,66 por ciento de los votos, según el 99,98 por ciento del conteo preliminar informado por la Registraduría Nacional; mientras que el senador Iván Cepeda, aliado del presidente saliente Gustavo Petro, logró 48,70 por ciento. La diferencia entre ambos candidatos era de más de 249 mil votos.

Rumbo a la ventana del mundo en Barranquilla.



¡Gracias a los casi 13 millones de colombianos que creyeron en la Patria Milagro!



Este es el nuevo rumbo que asume el país de la mano de nuestro presidente @ABDELAESPRIELLA pic.twitter.com/C0bm55uDNv — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) June 22, 2026

En los próximos días los jueces electorales harán el escrutinio final que declarará al ganador de la elección.

Tras conocerse el conteo, Iván Cepeda pidió esperar el resultado final en un acto ante sus simpatizantes en Bogotá.

“El preconteo lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni vinculante”, dijo y anticipó que los abogados de su partido “están procediendo a impugnar 33 mil mesas en todo el país. Una por una deberá ser objeto del escrutinio”.

Petro, por su parte, publicó en X que “no se puede proclamar ninguno presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente”. A su vez pidió tranquilidad a la ciudadanía ante un “país partido por la mitad”.

Un triunfo de De la Espriella, un abogado de 47 años, marcará un giro del modelo político progresista de Petro.

El outsider apodado “El Tigre” decidió que su primera aspiración electoral fuera por el cargo más importante del país luego de amasar una fortuna con su carrera de abogado y después como empresario con marcas propias de vino, ron y ropa. Prometió mano dura contra los “narcoterroristas” y la construcción de mega cárceles al estilo de las del salvadoreño Nayib Bukele.

Por su parte, el Secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio ya le dio el visto bueno a De la Espriella y publicó un mensaje en X en donde señaló que ya sostuvo una llamada con el colombiano y lo felicitó por su triunfo.

Rubio aseguró que Trump espera trabajar de la mano con De la Espriella sobre todo en materia de seguridad.

“Acabo de hablar con el Presidente Electo de Colombia @ABDELAESPRIELLA para felicitarlo por su victoria electoral.La Administración Trump espera con interés trabajar estrechamente con su próxima administración para avanzar en la cooperación en materia de seguridad regional”; escribió en la red social.

Just spoke to Colombian President-Elect @ABDELAESPRIELLA to congratulate him on his electoral victory.



The Trump Administration looks forward to working closely with your incoming administration to advance regional security cooperation, end illegal immigration to the United… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 22, 2026

¿Quién es Abelardo de la Espriella?

Abelardo de la Espriella nació en Bogotá en 1978, pero se crió en la costa Caribe. Se precia de tener una vida lujosa y sosegada en Italia, donde vivía hasta antes de ser candidato, que cambió por “servirle a la patria” y que le ha costado estar todo el tiempo rodeado de escoltas y vestir chalecos antibalas por amenazas contra su vida denunciadas en la campaña.

Los comicios, en los que más de 41 millones de colombianos estaban habilitados para votar, se celebraron en medio de la preocupación de los colombianos por la violencia protagonizada por los grupos armados ilegales y las sucesivas advertencias de Petro de un posible fraude, del que no enseñó pruebas.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio felicitó a De la Espriella, a quien llamó “presidente electo” de Colombia. En la red social X Rubio aseguró que espera con interés trabajar “estrechamente” en materia de seguridad regional y dar fin a la “inmigración ilegal” a Estados Unidos.

Con información de AP

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