Gustavo Petro denuncia ‘irregularidades’ en elecciones de Colombia

La elección presidencial de Colombia continúa en su conteo final mientras que el presidente Gustavo Petro denunció presuntas irregularidades en el proceso electoral y solicitó la impugnación inmediata de las mesas cuyos formularios no cuenten con las firmas correspondientes de los jurados.

Sus declaraciones se produjeron mientras el conteo preliminar mostraba una contienda sumamente cerrada entre el candidato de derecha Abelardo De La Espriella y el aspirante de izquierda Iván Cepeda.

A través de un mensaje difundido en la red social X, Petro afirmó que aún no existe un resultado definitivo que permita declarar a un ganador y llamó a esperar el desarrollo de los escrutinios oficiales, que serán los encargados de validar el resultado final de la elección.

Los candidatos Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda ı Foto: Reuters

Petro pide revisar mesas

El mandatario colombiano sostuvo que han sido detectados formularios E14 sin las firmas de los jurados electorales, situación que, a su juicio, debe ser revisada de manera inmediata por las autoridades competentes.

“Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato”, escribió Petro, quien además señaló que existen reportes de testigos digitales sobre la publicación de actas presuntamente incompletas. El presidente insistió en que el preconteo no puede considerarse definitivo debido a la estrecha diferencia entre los dos aspirantes.

Ante ese escenario, Petro enfatizó que corresponde a los escrutinios oficiales determinar quién ocupará la Presidencia de Colombia y aseguró que respetará la decisión de las autoridades electorales y judiciales.

Además, llamó a la ciudadanía a mantener la calma y evitar confrontaciones, al considerar que el país enfrenta un panorama político dividido.

Informe de testigos digitales.



Está subiendo la registraduría formularios E14 sin firmas de jurados.



Esas mesas deben ser de inmediato impugnadas es estricto que los formularios vayan firmados por los formularios E14.



La votación casi empatada, nadie llega al 50% obliga a… pic.twitter.com/JusU3kgcWU — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

Elección cerrada

Los resultados preliminares colocaron a Abelardo De La Espriella, empresario y abogado identificado con posiciones de derecha, con una ventaja sobre Iván Cepeda, senador del oficialista Pacto Histórico y aliado político de Gustavo Petro.

Mientras De La Espriella ha centrado su campaña en propuestas de seguridad, combate al crimen organizado y reducción del tamaño del Estado, Cepeda ha defendido la continuidad de la agenda impulsada por el actual gobierno y la ampliación de programas sociales.

Por su parte, el registrador nacional Hernán Penagos destacó que la jornada electoral contó con auditorías internacionales, supervisión de partidos políticos, sistemas biométricos y publicación de actas en tiempo real.

Abelardo de la Espriella, candidato de Defensores de la Patria. ı Foto: Reuters

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