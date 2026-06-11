Orden para suspender a Petro sacude a Colombia

Gustavo Petro, cuyo mandato de cuatro años finaliza en agosto, ha sido acusado de estar involucrado en la campaña presidencial del izquierdista Iván Cepeda.

La decisión de ordenar la suspensión provisional del presidente de Colombia, Gustavo Petro, desató ayer una fuerte controversia política y jurídica en el país, a sólo 10 días de la segunda vuelta presidencial en la que se elegirá a su sucesor.

La medida fue anunciada por Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, quien argumentó que el mandatario presuntamente participó en la actual campaña electoral para favorecer al senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

El Tip: La polémica ocurre a pocos días de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, en la que competirán Abelardo de la Espriella, con ventaja, e Iván Cepeda.

La congresista ordenó suspender temporalmente a Gustavo Petro mientras avanza la investigación abierta en su contra por supuesta participación en política. De concretarse, sería la primera vez que un presidente del país sea separado provisionalmente de sus funciones.

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En tanto, desde Nueva York, donde participó en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, el mandatario colombiano rechazó los señalamientos y negó haber intervenido en la campaña. “No he hecho intervención en política y lo he aclarado”, afirmó.

También aseguró que dejará el cargo cuando concluya su mandato constitucional y rechazó las versiones que apuntan a una eventual permanencia en el poder fuera de los plazos legales.

Cuestionan legalidad. La medida fue cuestionada de inmediato por funcionarios, legisladores y expertos en derecho, quienes sostuvieron que la Comisión de Investigación y Acusación no tiene facultades para ello.

Según la Constitución colombiana, ese organismo puede investigar al presidente, pero cualquier eventual sanción debe pasar por el Senado, que es la única instancia con capacidad para decretar una suspensión presidencial.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la Comisión actúa sólo como órgano instructor y que no puede apartar al jefe de Estado de sus funciones. “Sólo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador”.

A las críticas se sumó Alejandro Ocampo, integrante de la propia comisión, quien aclaró que el organismo no había tomado ninguna decisión colectiva para suspender a Gustavo Petro. También el abogado y académico Sergio Morales afirmó que la medida presentaba problemas de validez constitucional porque la suspensión presidencial corresponde al Senado.

43.78 por ciento lleva de delantera Abelardo de la Espriella

Reacciones políticas. A su vez, Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, calificó la decisión como un “autoatentado legislativo” y dijo que la comisión carece de facultades para tomar esa medida.

Por su parte, el expresidente Iván Duque aseguró que una congresista no puede suspender al presidente de la República y cuestionó los efectos políticos que la decisión podría generar en el proceso electoral.

Horas después del anuncio, Gloria Arizabaleta revocó la medida inicial y presentó un nuevo auto para que sea discutido y votado por todos los integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación.