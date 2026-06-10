Prohibe tribunal la frase ‘Firmes por la patria’ a Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella no podrá utilizar la frase ‘Firmes por la patria’

Un magistrado emitió una medida en contra de Abelardo de la Espirella, en la que se establece que el candidato a la presidencia de Colombia no podrá utilizar la frade “Firmes por la Patria.”

Además de dicha frase, de la Espirella tampoco podrá utilizar la bandera colombiana ni la frase “Defensores de la patria” durante los actos que realice como parte de su campaña política.

De acuerdo con la restricción del Tribunal Superior de Bogotá, de la Espirella y su grupo simpatizante deberá eliminar la propaganda política de su página web, medios de comunicación y redes sociales que contenga símbolos patrios en las próximas 24 horas.

El documento señala que también deberán archivar, preservar y remitiri al Consejo Nacional Electoral (CNE) “la publicidad electoral retirada, se les ordena a los referidos sujetos procesales que se abstengan de difundir la propaganda política retirada.”

🚨 El Tribunal Superior de Bogotá admitió tutela y decretó medidas provisionales contra la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Ordenó retirar en 24 horas propaganda que utiliza símbolos patrios. Consulte la decisión completa ➡️➡️ https://t.co/Ic206QEaFu pic.twitter.com/GbJWAIeH1T — Tribunal Superior de Bogotá (@TSB_Bogota) June 9, 2026

Abelardo de la Espirella se pronuncia

Pese a la prohibición del Tribunal Superior de Bogotá, el candidato presidencial continúa utilizando las frases, símbolos y señales que han marcado su campaña política presidencial.

Asimismo, invitó a sus simpatizantes que utilicen su celular para grabarse haciendo la señal mientras dicen la frase “Firmes por la Patria”, y publicarlo en sus redes sociales mientras se disputa la batalla jurídica.

Debido a que consideran que esta prohibición afecta los derechos de libertad de expresión política del candidato y de sus simpatizantes, el abogado penalista, Fabio Humar, pidió la revocación de la medida cautelar que impuso el Tribunal Superior de Bogotá.

Donald Trump respalda candidatura de Abelardo de la Espriella

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió su respaldo a de la Espirella por medio de una publicación en la red social Truth, en donde aseguró que el candidato presidencial “defenderá al maravilloso pueblo de Colombia.”

Donald Trump señala que Abelardo de la Espriella se enfrentará a “un marxista de izquierda radical” durante la segunda vuelta de las elecciones que se realizarán el 21 de junio en Colombia.

Asimismo, apuntó que “los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos, que, si Abelardo gana, y debido a su competencia y amor por su país, tendrá el apoyo y la fuerza total de los Estados Unidos detrás de él.”

Dear and Respected President Trump:



Thank you for your unwavering support. With the backing of the United States and a strong, strategic alliance between our nations, we will once again set our country on the path of security, prosperity, development, and hope for millions of… pic.twitter.com/lufCOXDteW — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 10, 2026

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