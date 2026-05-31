Abelardo De La Espriella lidera elecciones presidenciales en Colombia

El abogado y empresario de derecha Abelardo De La Espriella lidera hoy las elecciones presidenciales de Colombia con el 22.57 por ciento de las mesas de votación contabilizadas, según datos de la Registraduría Nacional.

De La Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria y considerado un “outsider” político, obtenía un 43.6 por ciento de los votos, por delante del aspirante del izquierdista Pacto Histórico Iván Cepeda, quien registraba un 42.1 por ciento, de acuerdo con el conteo oficial.

En tercer lugar se ubicaba la senadora Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático, con un 6.33 por ciento de los sufragios.

De La Espriella, de 47 años, propone reducir el tamaño del Estado hasta en un 40 por ciento, bajar impuestos y fortalecer el sector minero-energético a través de la reactivación de la exploración y explotación de petróleo.

Entre sus principales propuestas figuran una política de seguridad de mano dura contra el crimen, el narcotráfico y los grupos armados ilegales, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la construcción de megacárceles de alta seguridad.

Cepeda, filósofo de 63 años y congresista desde 2010, cuyo padre, un dirigente comunista, fue asesinado en 1994 en un ataque de paramilitares en Bogotá, propone ampliar los programas sociales del Gobierno del Presidente Gustavo Petro para reducir la pobreza y la desigualdad, así como promover el diálogo con grupos armados ilegales.

También plantea cambios al sistema tributario, incluidos impuestos a los altos patrimonios y la reducción de exenciones a grandes empresas, además de la posibilidad de impulsar una reforma constitucional si no logra acuerdos con los partidos políticos y los gremios económicos para aprobar sus reformas.

Más de 41 millones de colombianos estaban habilitados para votar.

Las autoridades desplegaron 248 mil miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional para la seguridad del proceso electoral, en medio de un conflicto interno de seis décadas que ha dejado más de 450 mil muertos.

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FGR