Donald Trump afirma estar ‘cerca’ de un acuerdo con Irán; no tiene prisa por negociar

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Washington se encuentra próximo a alcanzar un acuerdo con Teherán al respecto de su programa nuclear.

Defendió que las negociaciones avanzan en la dirección deseada por su Administración, al tiempo que advierte que mantiene abierta la posibilidad de una respuesta militar si las conversaciones no prosperan.

Estamos cerca de un muy buen acuerdo, y si podemos cerrarlo, perfecto. En caso contrario, vamos a terminarlo de otra manera Donald Trump



Durante una entrevista para Fox News, señaló que Teherán está cediendo gradualmente a las exigencias estadounidenses y ha asegurado que las autoridades iraníes habrían renunciado incluso al desarrollo de armas nucleares.

El presidente estadounidense, Donald Trump durante la entrevista exclusiva para Fox News. ı Foto: Europa Press

De igual forma, insistió que la prioridad de su administración es alcanzar un pacto, sin embargo, afirmó que Estados Unidos recurrirá al uso de la fuerza si no logra sus objetivos mediante la diplomacia.

Explicó que el hipotético desarrollo de un arma nuclear iraní está en el centro de las conversaciones, dijo que el texto que tienen entre sus manos los negociadores no solo insta a Teherán a que no fabrique la bomba, sino que se abstenga de obtenerla por ningún otro medio.

“Al principio (los iraníes) dijeron: ‘No desarrollaremos un arma nuclear’. Yo dije: ‘¿Y qué pasa si compran un arma nuclear?’. Así que ahora dicen: ‘No desarrollaremos ni compraremos de ninguna manera un arma militar’. Esa es una gran diferencia”, señaló el presidente.

A un con la amenaza militar presente, Trump recalcó que el resultado óptimo es un acuerdo porque “salva vidas” y, además, “permite que el estrecho de Ormuz quede inmediatamente abierto nada más firmar”.

Gente protesta contra la guerra de EU e Israel contra Irán en Teherán, el 21 de abril. ı Foto: Reuters

Apuntó que su administración está consiguiendo “poco a poco” los resultados que persigue, aun cuando las negociaciones avanzan lentamente debido a la firmeza de la parte iraní en la mesa de diálogo.

Son negociadores muy duros. Lleva mucho tiempo. No tengo prisa. Si uno tiene prisa, no va a llegar a un buen acuerdo Donald Trump



El presidente estadounidense justificó nuevamente la actuación de Washington frente a Teherán y argumentó que las operaciones militares llevadas a cabo por su país han impedido que el país persa adquiera armamento nuclear.

Reconoció que ha evitado atacar una parte significativa de la estructura militar iraní al considerar que sus Fuerzas Armadas son “bastante moderadas”. Argumentó que en conflictos anteriores se cometieron errores al destruir por completo las capacidades de un país, dificultando su reconstrucción durante décadas.

“Lo hicimos fatal. Fue una auténtica tontería. No deberíamos haber estado allí en primer lugar”, dijo en referencia a la intervención estadounidense en Irak, antes de añadir que “tampoco deberíamos haber estado en Irán”.

A pesar de sus comentarios, Trump defendió la necesidad de actuar frente a las capacidades nucleares iraníes y reiteró que la situación actual sería “completamente diferente” si Estados Unidos no hubiera intervenido contra las instalaciones de la República Islámica.

"We’ve actually left their military alone — people would be surprised to hear that."



President Trump says Iran's military hasn't been hit as aggressively because it's "somewhat moderate" compared to other elements of the regime.



He argues that wiping out "everybody" could cause… pic.twitter.com/gG84lDSrlD — Fox News (@FoxNews) May 31, 2026

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