Washington fija un plazo más y eleva presión sobre Teherán

MUJERES iraníes pasan por un monumento dedicado a menores fallecidos en ataque a escuela en Minab, ayer

La crisis entre Estados Unidos e Irán entró ayer en una fase decisiva después de que el presidente Donald Trump lanzara un ultimátum a Teherán para cerrar en cuestión de días un acuerdo nuclear que permita poner fin al conflicto abierto desde finales de febrero, mientras en Washington crece la presión política interna para limitar sus poderes bélicos y en Oriente Medio se multiplican señales de inestabilidad con ataques a infraestructura crítica y nuevas amenazas cruzadas.

Durante una visita a las obras del nuevo salón de baile que se construye en la Casa Blanca, el magnate aseguró que el margen diplomático es mínimo y dejó claro que una ruptura de las negociaciones podría derivar en una ofensiva militar de gran escala.

“Digo dos o tres días. Tal vez el viernes, sábado, domingo. Algo quizás a principios de la próxima semana. Un período de tiempo limitado”, dijo a periodistas.

El mandatario estadounidense reveló además que el lunes estuvo “a una hora” de ordenar la reanudación de ataques contra la República Islámica, decisión que finalmente aplazó tras solicitudes directas de socios estratégicos del Golfo como Arabia Saudí y Qatar, quienes pidieron tiempo para negociar.

EL DATO: LAS COPIAS del sitio web oficial de la escuela en Minab muestran que la institución edu cativa está adyacente a un complejo operado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria.

Donald Trump explicó que el operativo militar estaba previsto para el martes, pero fue suspendido para evitar dinamitar las conversaciones en curso.

“No podemos permitirles obtener un arma nuclear. Si tuvieran un arma nuclear, destruirían Israel rápidamente e irían detrás de Arabia Saudí, Kuwait, eau, Qatar y todo Oriente Medio. Sería un holocausto nuclear”, sostuvo.

Las negociaciones entre Washington y Teherán permanecen estancadas desde hace semanas. Irán rechazó las condiciones exigidas por la Casa Blanca para congelar el enriquecimiento de uranio y presentó una contrapropuesta a través de mediadores paquistaníes, cuyo contenido no fue revelado públicamente.

DIGO DOS o tres días. Tal vez el viernes, sábado, domingo. Algo quizás a principios de la próxima semana. Un periodo de tiempo limitado DONALD TRUMP Presidente de EU



VOTO A VOTO, los demócratas están rompiendo el muro de silencio de los republicanos sobre la guerra ilegal de Trump”, afirmó. CHUCK SCHUMER Líder demócrata de EU



CRISIS POLÍTICA. El endurecimiento del discurso presidencial coincide con un hecho políticamente relevante en el Senado estadounidense. Por primera vez desde que comenzó la guerra, los demócratas lograron avanzar una resolución que obligaría a Donald Trump a retirar fuerzas militares de hostilidades contra Irán o solicitar autorización explícita del Congreso para continuar la campaña.

La moción fue aprobada con 50 votos contra 47, gracias al respaldo de cuatro republicanos: Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul y Bill Cassidy.

El resultado representa un revés político para la Casa Blanca y una señal de incomodidad en Partido Republicano.

El líder demócrata Chuck Schumer celebró la votación como una grieta en la disciplina oficialista. “Voto a voto, los demócratas están rompiendo el muro de silencio de los republicanos sobre la guerra ilegal de Trump”, afirmó.

La resolución, impulsada por Tim Kaine, obligaría legalmente al presidente a cesar operaciones militares salvo autorización legislativa específica.

Aunque aún debe superar nuevas fases parlamentarias y enfrentaría un eventual veto presidencial, el movimiento adquiere relevancia política en medio de un descenso en la aprobación de Donald Trump, que según CNN cayó al 36 por ciento desde el inicio del conflicto.

El propio Donald Trump minimizó el impacto económico de la guerra y restó importancia al alza en los combustibles. “Sea popular o no, tengo que hacerlo, porque no voy a permitir que el mundo salte por los aires bajo mi mandato”, dijo.

175 Niños iraníes murieron por un bombardeo de EU

TENSIÓN PERSA. Por su parte, el portavoz militar Mohamad Akraminia advirtió que si Estados Unidos o Israel reanudan su ofensiva, Irán “abrirá nuevos frentes” utilizando “nuevas herramientas y métodos”.

EL TIP: LAS AUTORIDADES iraníes mataron a miles de personas durante las protestas antigubernamentales de enero, los peores disturbios internos desde 1979.

La declaración fue respaldada por el canciller Abbas Araqchi, quien acusó a Washington de mantener “posturas contradictorias y excesivas” que bloquean cualquier salida diplomática.

A su vez, continúa la controversia internacional por el ataque del 28 de febrero contra una escuela en Minab que dejó más de 150 niñas muertas.

El jefe del Comando Central estadounidense, el almirante Brad Cooper, calificó la investigación como compleja al asegurar que el recinto estaba ubicado sobre una base activa de misiles iraníes. Irán rechazó esa versión y la calificó como una “invención sin fundamento”.

Los legisladores demócratas presionaron a Brad Cooper para que reconociera públicamente la probable responsabilidad de Estados Unidos. “Está bastante claro lo que ocurrió allí. Pero 80 días después, no hemos asumido la responsabilidad de ese ataque”, declaró el representante estadounidense Adam Smith.

En tanto, el portavoz de Exteriores iraní, Ismaeil Baqaei, afirmó que el bombardeo constituyó “una grave violación del Derecho Internacional Humanitario”.

Asimismo, Naciones Unidas mantiene abierta la exigencia de esclarecer plenamente lo ocurrido.

Por su parte, el vicepresidente de estados Unidos, JD Vance, sostuvo que existen avances reales. “Creemos que hemos avanzado mucho. Creemos que los iraníes quieren llegar a un acuerdo”, afirmó desde la Casa Blanca.

Los próximos días podrían definir si Irán se acerca a una negociación histórica o al reinicio de una guerra.