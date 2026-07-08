¿Quién es Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presuntamente investigado por el FBI?

Este martes Argentina se enfrentó a Egipto en el partido de octavos de final del Mundial; y además de la polémica que se encuentra activa por el triunfo de los argentinos, ahora se suma la investigación de Claudio “Chiqui” Tapia.

El futbol argentino ya se encontraba bajo la mira del Mundo luego de que el director técnico de Egipto, Mostafa Ziko, señalara que el ganador del encuentro con el albiceleste ya se había definido desde que inició.

Después de este escándalo, ahora la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra bajo el ojo del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el merio argentino La Nación, la AFA fue señalada por presunto lavado de dinero y fraude financiero, por lo que la federación presidida por Claudio “Chiqui” Tapia se encuentra bajo una investigación.

#Institucional La Asociación del Fútbol Argentino celebra con orgullo el Día de la AFA en la Ciudad de Miami.



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Apuntan que la empresa encargada de gestionar los cobros de contratos con patrocinadores de la AFA; TourProdEnter LLC, que tiene sede en Florida, también está bajo revisión del FBI por gestionar al menos 260 millones de dólares que ingresaron por medio de cinco instituciones financieras estadounidenses:

Citibank Synovus Bank of America JPMorgan Chase PNC Bank

Precisan que al menos 57 millones de dólares fueron transferidos a varias empresas y beneficiarios sin que se encontrara alguna justificación económica; además, algunas de estas no tienen servicios identificables, y pertenecen a personas que residen en Argentina.

Hasta el momento el FBI, la AFA, o Claudio Tapia no han emitido información o algún comunicado que rectifique o descarte la información difundida por medios argentinos.

#Cultura La muestra fotográfica "El Alma de los Clubes", organizada por @CulturaAFA, se expuso en la Universidad de Bologna, Italia.



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¿Quién es Claudio ‘Chiqui’ Tapia?

Claudio Fabián Tapia nació el 22 de septiembre de 1967 en Concepción, San Juan, Argentina, y actualmente es presidente de la AFA así como de la Liga Profesional de Futbol Argentino, y forma parte del consejo de la FIFA.

Desde el 2017 el “Chiqui” es el presidente de la AFA, pero antes de llegar a este puesto a los 49 años de edad, fue presidente del Club Atlético Barrancas Central desde el 2001 hasta el 2020, club en el que fue delantero antes de ser parde del Sindicato de Camioneros.

Claudio Tapia está casado con Paola, quien es hija de Hugo Moyano, uno de los dirigentes sindicales más reconocidos en Argentina, y quien también fue presidente del club Independiente.

Desde su llegada a la AFA, “Chiqui” Tapia y su suego fueron señalados por la legisladora Graciela Ocaña, pues los acusaba de presuntamente tener una fortuna sin justificación, y por intercambiar favores (clientelismo) en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).

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