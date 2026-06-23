¿Por qué James Rodriguez y Luis Díaz fueron acusados de traición a la patria?

El mundo del futbol colombiano se vio envuelto en una acción legal presentada en Bogotá por un ciudadano en contra de James Rodriguez y Luis Díaz, pues fueron señalados por traición a la patria.
James Rodríguez y Luis Díaz no fueron los únicos señalados por traición a la patria, pues de acuerdo con el periodista Javier Hernándes Bonnet también se requirió a la Federación Colombiana de Futbol por este delito.
Esta acción de tutela presentada por un ciudadano tiene relación con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo este domingo en Colombia, y está en espera de ser estimada o desestimada.
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Esta es la razón por la que James Rodriguez y Luis Díaz fueron acusados de traición a la patria
Los futbolistas que se encuentran en el Mundial fueron señalados por traición a la patria debido a una imagen generada con Inteligencia Artificial, pues tanto James Rodriguez como Luis Díaz aparecen haciendo el saludo que es característico de la campaña presidencial de Abelardo de la Espirella.
Pese a que esta información se dio a conocer el 16 de junio, la acción de tutela no tuvo repercución en la participación de los colombianos en el partido de Colombia contra Uzbekistán que se llevó a cabo el 17 de junio, en el que el marcador finalizó con un 3 a 0 a favor del país sudamericano.
El ciudadano colombiano presentó de manera verbal la acción de tutela en el Juzgado Tercero para Causas Menores de Suba de Bogotá, por lo que este requirió información sobre los futbolistas a la Federación Colombiana de Futbol.
Debido a que la acción de tutela por traición a la patria; y cualquier acción de tutela, solamente son admitidas cuando cumplen los requerimientos mínimos y debe ser estimada o desestimada, no se establece una sanción o alguna acción por parte del juzgado hacia los jugadores o la Federación.
Asimismo, se sabe que el ciudadano colombiano no especificó el derecho que fue vulnerado por James Rodríguez o Luis Díaz con la imagen en la que aparecen haciendo el saludo de Abelardo de la Espirella, por lo que es poco factible que esta sea tramitada.
Hasta el momento ni la Federación Colombiana de Futbol, James Rodriguez o Luis Díaz han emitido información o una opinión sobre la acción de tutela que se presentó por la imagen generada con Inteligencia Artificial.
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