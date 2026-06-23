¿Por qué James Rodriguez y Luis Díaz fueron acusados de traición a la patria?

El mundo del futbol colombiano se vio envuelto en una acción legal presentada en Bogotá por un ciudadano en contra de James Rodriguez y Luis Díaz, pues fueron señalados por traición a la patria.

James Rodríguez y Luis Díaz no fueron los únicos señalados por traición a la patria, pues de acuerdo con el periodista Javier Hernándes Bonnet también se requirió a la Federación Colombiana de Futbol por este delito.

Esta acción de tutela presentada por un ciudadano tiene relación con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo este domingo en Colombia, y está en espera de ser estimada o desestimada.

La tal denuncia contra la Federación, el DT y dos jugadores es verbal.. la @FCF_Oficial me la dejó escuchar.. q pena pero quien la hizo debería darse una pasadita por un especialista.. la salud mental hay q cuidarla.. 6 minutos de una “perorata” somnífera e incoherente .. lo… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) June 23, 2026

Esta es la razón por la que James Rodriguez y Luis Díaz fueron acusados de traición a la patria

Los futbolistas que se encuentran en el Mundial fueron señalados por traición a la patria debido a una imagen generada con Inteligencia Artificial, pues tanto James Rodriguez como Luis Díaz aparecen haciendo el saludo que es característico de la campaña presidencial de Abelardo de la Espirella.

Pese a que esta información se dio a conocer el 16 de junio, la acción de tutela no tuvo repercución en la participación de los colombianos en el partido de Colombia contra Uzbekistán que se llevó a cabo el 17 de junio, en el que el marcador finalizó con un 3 a 0 a favor del país sudamericano.

El ciudadano colombiano presentó de manera verbal la acción de tutela en el Juzgado Tercero para Causas Menores de Suba de Bogotá, por lo que este requirió información sobre los futbolistas a la Federación Colombiana de Futbol.

Que que?

Una persona acusó a James y a Lucho por traición a la patria!

Les pusieron una tutela y lo más increíble es que el juzgado 3ro de causas menores de suba la avaló!

Que que????



Miren esto👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/vS6aVCBcrE — Catalina Patiño C.🇨🇴 🚀 (@catapatino) June 22, 2026

Debido a que la acción de tutela por traición a la patria; y cualquier acción de tutela, solamente son admitidas cuando cumplen los requerimientos mínimos y debe ser estimada o desestimada, no se establece una sanción o alguna acción por parte del juzgado hacia los jugadores o la Federación.

Asimismo, se sabe que el ciudadano colombiano no especificó el derecho que fue vulnerado por James Rodríguez o Luis Díaz con la imagen en la que aparecen haciendo el saludo de Abelardo de la Espirella, por lo que es poco factible que esta sea tramitada.

Imagen de IA James Rodriguez y Luis Díaz ı Foto: Redes Sociales

Hasta el momento ni la Federación Colombiana de Futbol, James Rodriguez o Luis Díaz han emitido información o una opinión sobre la acción de tutela que se presentó por la imagen generada con Inteligencia Artificial.

¡𝗖𝗼𝗻 𝗢𝗥𝗚𝗨𝗟𝗟𝗢 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗿𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗵𝗼𝘆! 😍



🆚 🇨🇩

🗓 Martes 23 de junio

🕞 9:00 pm (hora COL)

🏟 Estadio Akron, Guadalajara (México)

🏆 Copa Mundial de la FIFA 2026

📺 Fútbol RCN, App Canal RCN - Gol Caracol, Ditu.… pic.twitter.com/TDsV2m5J5f — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 23, 2026

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