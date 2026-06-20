Lo vivo como el primer día: James Rodríguez

Con 34 años de edad a cuestas, el veterano medio James Rodríguez capitaneó a Colombia en la victoria 3-1 ante Uzbekistán en el debut. Aunque su actuación fue discreta y distante de su nivel de antaño, su presencia sirvió de brújula y aliento para un plantel mayormente novato en torneos de gran porte.

“Lo estoy viviendo como el primer día”, así describió su sentir en el arranque del campeonato.

Pilar fundamental del equipo cafetalero, James es el máximo anotador colombiano en mundiales y el segundo mayor anotador histórico de la selección, con 31 goles. Los mejores capítulos de su carrera se han escrito con la casaca amarilla, sobresaliendo su extraordinario Mundial de Brasil 2014, cuando marcó seis goles para llevarse la Bota de Oro del torneo.

Pero más de una década después y tras la ausencia en Qatar 2022, desembarcó en la edición de México, Estados Unidos y Canadá en medio de críticas por su etapa poco llamativa con el Minnesota United de la MLS.

Sus compañeros y el entrenador Néstor Lorenzo no hacen caso a las voces que cuestionan la vigencia de James, en su tercer Mundial. Siguen creyendo que es un jugador determinante, con una experiencia que es artículo de lujo en un elenco donde más del 60 por ciento de los jugadores disputan por primera vez el torneo.

“Es muy importante para nosotros, los debutantes, porque ha jugado en todos los Mundiales; es un ícono mundial. Lo vi desde casa en 2014 y celebré sus goles; es muy emocionante para mí estar con él”, acotó el delantero Carlos Gómez, de 23 años.

“Es la máxima referencia que tenemos”, sintetizó a su vez Luis Suárez.

“Cómo se transforma cuando se pone esta camisa amarilla es un orgullo como deportista, y hoy tenerlo como compañero, es cumplir un sueño”, dijo.

En la previa del compromiso, ya había resaltado el factor desequilibrante de Rodríguez, asegurando que “su talento y sus cualidades también lo convierten en un jugador que, a veces sin correr tanto como otros, define y aporta claridad al juego”.

Si bien no tuvo la brillantez ni influencia de otros días, James aportó al equipo con conexiones a Luis Díaz (la gran figura del debut de Colombia) y Jhon Arias. También tuvo algunos remates en la etapa inicial que pusieron la defensa uzbeka a trabajar.

En total, sumó 70 minutos en el césped, cuando fue sustituido por Jaminton Campaz, quien selló el triunfo colombiano con un cabezazo en previo al cierre del cotejo.

Tras el silbato final, Rodríguez confesó a la prensa el sentimiento de alivio al debutar en la cita mundialista con tres puntos.

“Ha sido un viaje largo y más en los últimos tres meses, que han sido duros. Con la ayuda de los compañeros y del cuerpo técnico, estoy feliz”, dijo.

Mermado por problemas físicos, la trayectoria reciente de James a nivel de clubes ha sido inestable, pasando con más pena que gloria en equipos como el Sao Paulo brasileño y el Rayo Vallecano español.

Fichó con Minnesota United a fin de adquirir rodaje para el Mundial, pero apenas participó en ocho partidos y acumuló 284 minutos.

Después de la fecha FIFA a fines de marzo, James Rodríguez fue hospitalizado durante 72 horas debido a una afección que incluyó un cuadro de deshidratación.