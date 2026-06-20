Yamal reconoce que no está listo para jugar

EL ATACANTE, en el partido del lunes pasado, en Estados Unidos

EL DELANTERO no se siente al 100 por ciento físicamente y es probable que no sea titular con España para el choque contra Arabia Saudita.

Lamine Yamal llegó al torneo con una lesión en el isquiotibial izquierdo y fue suplente en el debut del equipo el lunes, en un decepcionante empate 0-0 contra Cabo Verde.

“Creo que muy pronto, es innecesario, tengo un proceso de adaptación primero. Yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo los minutos que el míster quiera”, dijo Yamal a Radio Televisión Española.

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24 Partidos ha disputado con España

Lamine ingresó a los 71 minutos contra Cabo Verde, pero La Roja no pudo doblegar a un país de alrededor de medio millón de habitantes que debutaba en la máxima cita del futbol.

España choca contra Arabia Saudita en Atlanta y luego viaja a Guadalajara para jugar contra Uruguay, en el partido más destacado del Grupo H. El encuentro podría ser decisivo y contar con un Lamine a plenitud sería crucial para España en la justa.

Comentó que su compañero Nico Williams, quien también llegó con una lesión, iba por delante de él en el proceso de recuperación.

Lamine se estrena en un Mundial como una de las mayores figuras pese a su corta edad.

24 partidos ha disputado con España.

Desde hace tiempo destaca con el Barcelona y la Selección Española, consagrándose con La Roja en la Eurocopa de 2024. La temporada pasada condujo al Barcelona al título de LaLiga española.