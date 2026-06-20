Ahora Estados Unidos califica

Estados Unidos sigue demostrando su gran poderío al ataque, y en el noveno día de actividad en el Mundial 2026 logró sacar una victoria ante Australia por marcador de 2-0, con lo que amarran su pase a los dieciseisavos de final para jugar la ronda de eliminación directa por tercera vez en las últimas cuatro ediciones del torneo de la FIFA.

Los estadounidenses suman su segunda victoria al hilo en el torneo internacional, pero esto no ocurría desde la edición de Uruguay 1930 cuando derrotaron a Bélgica y Paraguay por marcador de 3-0 a las dos selecciones; después de eso, las victorias en serie desaparecieron para los estadounidenses.

Cuando fueron anfitriones por primera vez en 1994, tampoco pudieron hilar victorias, en aquella ocasión empataron ante Suiza, ganaron a Colombia y perdieron a manos de Rumania; en los octavos de final fueron derrocados por Brasil con un solitario gol de Bebeto.

El equipo de Mauricio Pochettino podría ponerse entre los candidatos a llegar a la final del torneo después de esta actuación; las Barras y las Estrellas son potentes al momento de buscar el gol y el primero del cotejo para los locales llegó al minuto 11 de juego.

El Dato: ESTADOS UNIDOS es la primera selección en la historia de la Copa del Mundo que abre el marcador con un autogol en dos partidos consecutivos.

Durante todo el primer tiempo, los estadounidenses buscaron hacerle daño al marco de Patrick Beach para cerrar el encuentro antes de que llegara el medio tiempo en la cancha del Estadio Seattle; lograron su cometido, pero sin una ventaja de goles tan amplia.

La primera anotación de Estados Unidos llegó gracias a una gran jugada de Folarin Balogun. La estrella de los anfitriones desbordó por la banda izquierda y entró al área para ceder la esférica a uno de sus compañeros. Afortunadamente para Balogun, el defensa australiano Cameron Burgess no pudo despejar la pelota y mandó la esférica a las redes de su propia portería.

Alexander Freeman fue el encargado de ampliar la ventaja para EU. El jugador del Villarreal aprovechó un rebote dentro del área y al portero vencido para empujar la de gajos al fondo de la portería. De primera instancia su anotación se anuló por fuera de juego, pero tras la intervención del VAR el tanto se dio por bueno y subió al marcador.

Al 32’ se presentó la polémica por una falta de Alessandro Circati; el defensa australiano entró con fuerza para pelear por una pelota y terminó contactando a su rival en el gemelo con los tachos arriba. Al final, el silbante central le enseñó la tarjeta amarilla y no pasó a más.

JUGADORES de Estados Unidos celebran un gol, ayer ı Foto: Reuters

Christian Pulisic tuvo que ver el partido de su selección desde la banca, a pesar de ser titular en el debut de las Barras y las Estrellas, aunque esto no fue decisión del técnico Mauricio Pochettino, sino un cambio para cuidar a la estrella del conjunto americano, ya que el delantero del AC Milan tenía molestias en el pie después de enfrentarse a Paraguay en el primer encuentro del Mundial para Estados Unidos.

El segundo tiempo fue totalmente diferente al primero, ya que el calor era notorio en Seattle y Mauricio Pochettino decidió no exigir tanto a sus jugadores para evitar alguna lesión de cara al cierre de la fase de grupos; por lo que en los segundos 45 minutos, el Team USA fue menos agresivo y ocupaba el contragolpe para intentar hacerle daño a los australianos.

Australia tuvo una oportunidad de peligro en el segundo tiempo en una jugada a balón parado; sin embargo, dos jugadores de los Socceroos estrellaron su remate en la defensa de EU.

Alejandro Zendejas cumplió otros 90 minutos sin poder tener su debut; después del primer tiempo y ver que los locales tenían la ventaja en el marcador, se esperaba su ingreso.

México rebasa a EU y Canadá en cifras turísticas en justa deportiva

| Por Yulia Bonilla |

Los indicadores turísticos que ha registrado México durante el Mundial 2026 ya rebasan lo que las otras dos sedes, Estados Unidos y Canadá, han recibido, principalmente respecto de la primera.

La titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez, afirmó que los datos observados hasta ahora son positivos y llevan a ver al país como “la mejor sede del mundo”.

El dato: actividades paralelas a la Copa del Mundo son realizadas por estados que no son sede, como conciertos y concursos, para atraer al turismo internacional.

México reportó cifras turísticas superiores a Estados Unidos y Canadá como sede de la Copa del Mundo. ı Foto: Captura de video

Expuso que mientras en México se ha visto un crecimiento turístico de cinco por ciento en esta temporada mundialista, Canadá tuvo sólo tres por ciento y Estados Unidos incluso perdió dos puntos porcentuales.

Además, la ocupación hotelera en ambos países se encuentra al 55 por ciento, mientras que en México se llegó al 95 por ciento en promedio nacional.

Aficionados en el Zócalo. ı Foto: Especial.

La previsión de derrama económica es que se llegue a mil 800 millones de pesos, derivado del gasto de turistas en hoteles y restaurantes.

También señaló que el tráfico de pasajeros en las tres ciudades mexicanas sedes del Mundial es de tres por ciento más en comparación con las dos semanas pasadas.

13 partidos albergará México, de los 104 totales

Autoridades federales destacaron el aumento en visitantes, ocupación hotelera y derrama económica durante el torneo internacional. ı Foto: Captura de video

“Somos la sede, la mejor sede del mundo. Sin duda, la hospitalidad no ha dejado… en ninguna parte del mundo, ha sorprendido nuestro país. Y somos la sede que está creciendo más en el tema turístico”, destacó.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que, además de los buenos indicadores turísticos, México ha sorprendido con el surgimiento de una nueva “mascota” como el ‘Pato Merlin’, que ha sido visto en las calles mexicanas caminando con una camiseta de la selección.

Claudia Sheinbaum este viernes en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

“Además se volvió viral una mascota que no estaba contemplada: Merlin. Se volvió famosísimo. Muchas felicidades. Hay muchas historias en México y México siempre está ahí, como en la tendencia viral a nivel internacional”, dijo.

Celebran triunfo de la Selección Mexicana frente a Corea

En tanto, durante la Conferencia del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el triunfo de la Selección Mexicana el jueves contra Corea del Sur, duelo que terminó con victoria de los nacionales por 1 - 0.

Al inicio de la Conferencia, la mandataria federal expresó una felicitación a la Selección y celebró que triunfos como éste traen “pura felicidad” al pueblo de México.

“Pura felicidad. Muchas felicidades a la Selección Nacional por su juego, el gol, la atajada del portero y por la felicidad que le dan al pueblo de México. Muchas, muchas felicidades”, expresó desde Palacio Nacional.

Deja festejo 40 toneladas de basura

| Por Claudia Arellano |

La euforia por la victoria de la Selección Mexicana frente a Corea del Sur en la Copa Mundial 2026 dejó imágenes de abrazos entre desconocidos, caravanas improvisadas, banderas ondeando al viento y miles de personas reunidas en el Zócalo capitalino y el Ángel de la Independencia, pero cuando los cánticos se apagaron y los aficionados regresaron a casa, quedó otra huella de la celebración: 40 toneladas de basura esparcidas por algunos de los espacios públicos más emblemáticos de la Ciudad de México.

Mientras la ciudad dormía después de una noche de festejos que se prolongó hasta las cinco de la mañana, cientos de trabajadores comenzaron una jornada distinta, silenciosa y poco visible, retirando pintas, recogiendo desechos de todo tipo y hasta limpiando orines.

El Tip: Las flores de cempasúchil dañadas en inmediaciones del Ángel fueron plantadas apenas el 2 de junio.

Botellas vacías, envases de comida, vasos desechables, bolsas de plástico, latas y restos de todo tipo cubrían calles, banquetas, jardineras y áreas verdes que horas antes habían sido escenario de la alegría colectiva.

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) informó que fue necesario desplegar un operativo especial para atender las zonas donde se concentraron miles de aficionados para seguir la transmisión del encuentro y celebrar el resultado.

Detrás de la limpieza hubo un ejército de 360 trabajadores, apoyados por 23 vehículos especializados y una pipa con capacidad de 10 mil litros de agua para lavar y sanitizar las vialidades.

Mientras la mayoría de los aficionados dormía después de una noche de celebración, José Martínez, trabajador de limpia desde hace 18 años, iniciaba su jornada.

“Nosotros entramos cuando todos ya se fueron. Vemos las calles como quedaron después de la emoción. Hay días en que encontramos basura por todos lados, pero después de un festejo como éste parece que pasó una multitud enorme, arrancaron las flores, olía a miados, y pues por ahí dicen que hay que celebrar pero hay modos”, dijo el hombre de 54 años a La Razón.

Con escoba en mano y un carrito recolector, José nos contó que recorrió calles de avenida Reforma, esto, antes de que amaneciera y luego lo mandaron a otro cuadrante, donde dice “encontré de todo, vasos, botellas con algo raro adentro, latas, y hasta un calzón de hombre”, dijo entre risas.

“No se trata de arruinar la fiesta. A todos nos gusta que gane México. Lo único que pedimos es que la gente recuerde que la ciudad también es su casa y pues entonces así han de tener su casa, además sentí feo ver las flores de cempasúchil ahí todas aplastadas, no estoy de acuerdo“, comenta.

Los trabajos no sólo incluyeron la recolección de residuos. También fue necesario realizar labores de lavado de calles, mantenimiento de áreas verdes y rehabilitación de espacios afectados por el paso de miles de personas.

Las jardineras y zonas ajardinadas alrededor del Ángel de la Independencia terminaron cubiertas de desperdicios y con daños visibles tras horas de celebraciones.

Para especialistas en comportamiento social, este tipo de fenómenos responde a una lógica frecuente en eventos masivos: la emoción colectiva suele diluir temporalmente la sensación de responsabilidad individual.

Las 40 toneladas de residuos retiradas del Zócalo, el Centro Histórico y Paseo de la Reforma son una cifra que habla del tamaño de la celebración, pero también del reto que enfrenta una ciudad que busca convivir con eventos masivos.

Euforia, estrés y conflictos, el otro rostro del Mundial

| Por Claudia Arellano |

El Mundial de la FIFA 2026 se ha convertido en algo más que un torneo de futbol. Para muchos, es una montaña rusa emocional donde cada gol, falla o victoria no sólo se vive en la cancha, también en el cerebro.

De acuerdo con la académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, Erika Villavicencio Ayub, la Copa del Mundo funciona como un “laboratorio gigante del comportamiento humano”, donde las emociones colectivas se intensifican al máximo.

El Dato: El FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino juntó a más de 100 mil personas aficionadas. Además, en las fiestas de las 16 alcaldías se sumaron otros 200 mil aficionados celebrando.

“Cuando vemos jugar a la Selección Nacional, el cerebro no lo interpreta como entretenimiento. Lo vive como un escenario de supervivencia”, explicó.

La especialista detalla que el impacto emocional del futbol no es simbólico, es químico. Si el equipo gana, el cerebro activa circuitos de recompensa y libera dopamina, generando euforia, orgullo y una sensación de pertenencia colectiva.

Por eso, dice, la gente no sólo celebra: afirma que “ganamos”, aunque no haya estado en la cancha. Pero si llega la derrota, el sistema cambia por completo, la amígdala —estructura relacionada con la alerta y el miedo— interpreta el fracaso como amenaza. Entonces se liberan cortisol y adrenalina, las mismas sustancias que aparecen en situaciones de estrés.

322 millones 879 mil pesos es la derrama del FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino

“El cuerpo reacciona como si estuviera en peligro real”, explica la académica.

Incluso la forma en que hablamos lo refleja, dejamos de decir “perdimos” y pasamos a un más distante “perdieron”, como un mecanismo inconsciente para proteger la autoestima.

El problema, advierte Villavicencio Ayub, es que la emoción no se queda en el estadio o la pantalla. Se contagia.

En algunos casos, la euforia puede escalar a conductas agresivas o impulsivas. En otros, puede extenderse al hogar o a la vía pública, especialmente en contextos donde también influyen factores como el consumo de alcohol.

El Tip: México lidera el Grupo A en el Mundial 2026

“Hay un contagio emocional que puede afectar, incluso, a personas que no tienen interés en el futbol”, señala.

En México, añade, este tipo de eventos también puede relacionarse con un incremento en conflictos familiares, violencia y tensiones sociales, sobre todo después de partidos decisivos.

Según la especialista, la concentración laboral se ve afectada por el “ancho de banda cognitivo” de las personas se quedan atrapados en el partido. Esto puede derivar en irritabilidad, errores operativos y baja tolerancia a la frustración, especialmente después de una derrota.

“El Mundial se acaba, pero las tensiones en los equipos de trabajo pueden quedarse”, advierte Vicencio.

Otro punto de alerta está en la economía personal. La emoción del Mundial puede llevar a decisiones impulsivas: comprar pantallas, gastar en salidas o incluso endeudarse para no “quedarse fuera” de la experiencia.

“El endeudamiento por impulso tiene consecuencias en la salud mental y física a largo plazo”, advierte la especialista.

Villavicencio Ayub detalla que el mensaje es entender cómo nos afecta: “Hay que ver este torneo como lo que es. No es el fin del mundo, hay que disfrutarlo, pero también cuidar la salud mental”.

Pero la emoción del Mundial no sólo se vive frente a la televisión o en las tribunas. También se traslada, cada vez más, a las plataformas digitales de apuestas, un fenómeno que expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) observan con preocupación de cara a la Copa Mundial de Futbol 2026.

De acuerdo con especialistas, durante el torneo las apuestas en línea podrían incrementarse hasta en un 50 por ciento, impulsadas por la facilidad de acceso desde teléfonos móviles y por las estrategias comerciales que convierten cada jugada en una oportunidad para apostar.

Para el investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, Gabriel Delgado Toral, uno de los principales focos de atención serán las llamadas microapuestas, una modalidad que permite apostar durante el desarrollo de los partidos sobre situaciones específicas como quién cobrará el siguiente tiro de esquina, cuántas tarjetas amarillas habrá o quién realizará el próximo disparo a gol.

“Las microapuestas serán el principal foco rojo durante el Mundial de 2026”, advierte el académico al señalar que el problema es que este tipo de dinámicas convierten los encuentros deportivos en una sucesión constante de estímulos que mantienen a los apostadores conectados los 90 minutos o más, lo que favorece conductas compulsivas.

A diferencia de las apuestas tradicionales, donde el resultado se conoce hasta el final del partido, las microapuestas ofrecen recompensas inmediatas que activan repetidamente los circuitos cerebrales relacionados con la expectativa y la recompensa, mecanismos similares a los involucrados en otras conductas adictivas.

Delgado Toral señala además que existe un “submundo” de apuestas informales y digitales del cual no se tiene una cifra exacta, lo que dificulta dimensionar la magnitud real del fenómeno en México.

Especialistas en salud mental dicen que cuando las apuestas se combinan con la intensidad emocional propia de un Mundial pueden generar ansiedad, frustración, estrés financiero y conflictos, especialmente entre ludópatas.