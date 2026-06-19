FanFest en el Zócalo ha generado 322 mdp

DELOITTE, EMPRESA de servicios profesionales, estima que el mundial aportará dos mil 730 millones de dólares a la economía mexicana, lo que equivale a 0.14 por ciento del PIB.

Desde su apertura el 11 de junio con motivo del partido inicial del Mundial de Futbol 2026, el FanFest en el Zócalo capitalino ha generado una derrama económica superior a 322 millones de pesos, principalmente por el consumo de alimentos y bebidas, así como por los servicios de hospedaje, transporte y entretenimiento, estimó la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo

de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

El organismo empresarial detalló en un comunicado que, de acuerdo con información difundida por autoridades locales y de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), del total de Fan Fest ubicados en la capital del país, el adaptado en la Plaza de la Constitución registra la mayor cantidad de asistencia.

Con un promedio de asistencia de 82 mil 400 personas diarias a este punto de reunión diseñado en el contexto de la Copa del Mundo 2026 y donde son transmitidos los partidos de esta justa deportiva, en los siete días que cuenta de operación han sido contabilizados 576 mil asistentes, aproximadamente.

La Canaco CDMX calculó que el gasto promedio de quienes han asistido al Fan Fest del Zócalo ronda entre los 560 y mil 150 pesos, enfocado principalmente en la adquisición de alimentos y bebidas.

“La extraordinaria respuesta del público al FIFA Fan Fest demuestra que la Ciudad de México cuenta con la infraestructura, la oferta turística y la capacidad de servicios necesarias para recibir eventos internacionales de gran magnitud. Esta afluencia fortalece la actividad económica y proyecta una imagen positiva de nuestra capital ante millones de personas en todo el mundo”, refirió Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX.

Y añadió que la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad histórica para la economía capitalina, con una proyección global de derrama económica de 26 mil 280 millones de pesos.

“La meta debe ser que el éxito del Mundial se traduzca en prosperidad compartida, celebramos los resultados obtenidos hasta ahora, pero las condiciones comerciales deberían permitir una participación más equitativa de los empresas micro, pequeñas y medianas, que son las que generan un mayor número de empleos y dinamizan la economía de las comunidades”, agregó Gutiérrez Camposeco.

La Canaco CDMX reconoció el trabajo de organización realizado por el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, para concretar el espacio de convivencia masiva del Zócalo capitalino, así como las labores en materia de seguridad, movilidad, servicios urbanos y logística, que derivaron en una experiencia positiva para residentes, visitantes y turistas nacionales e internacionales.

FUERA DE LA CANCHA. Bajo el esquema gubernamental del Mundial Social, que busca acercar las actividades de la Copa del Mundo a comunidades y zonas alejadas de las ciudades sede, Grupo Modelo se suma a este programa aportando acciones de capacitación y digitalización de negocios, bares y restaurantes, para fortalecer su operación y prepararlos para optimizar el incremento esperado por la demanda mundialista.

Estas acciones también incluyen las Caravanas Corona, iniciativa que recorrerá todos los estados del país para acercar la experiencia mundialista, y también contempla entregar 500 boletos para partidos.