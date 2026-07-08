Donald Trump afirma que alto al fuego con Irán ha terminado

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles en Ankara que el alto al fuego con Irán “ha terminado” y que no desea seguir tratando con éste.

En declaraciones a periodistas junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump dijo que ya no quiere dialogar con funcionarios iraníes.

“Para mí, creo que ha terminado. No quiero seguir tratando con ellos... Son personas enfermas, están dirigidas por personas enfermas, son personas crueles y violentas”, señaló.

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“Si tuvieran armas nucleares, las usarían. Por lo que a mí respecta, esto (el alto al fuego) ha terminado”, dijo Trump.

Trump expresó escepticismo respecto a futuras negociaciones y dijo que consultaría a sus negociadores, pero calificó el trato con funcionarios iraníes como una “pérdida de tiempo”, acusándolos de deshonestidad.

Trump afirmó además que los representantes iraníes aceptan en privado términos relativos a las armas nucleares, pero niegan públicamente esos acuerdos después de concluidas las reuniones.

“Llegamos a un trato. Todos están de acuerdo: nada de armas nucleares”, dijo Trump.

“Llegamos a un acuerdo, salen y hablan con la prensa. Dicen que nunca hablamos de eso”.

Concluyó que, aunque técnicamente las negociaciones podrían continuar, considera que el proceso actual ha llegado a su fin.

En una nueva ronda de escalada de tensiones iniciada el martes, Estados Unidos lanzó ataques contra 80 objetivos iraníes y, en respuesta, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán atacó 85 instalaciones militares estadounidenses en Bahréin y Kuwait.

El presidente de Estados Unidos advirtió a Irán de que en la noche de este miércoles podría ser objeto de nuevos ataques, tras los realizados en la víspera.

“Les daré una pequeña advertencia: esta noche les vamos a dar duro”, dijo Trump a los periodistas en la cumbre de la OTAN celebrada en Turquía, antes de su reunión con el Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

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FGR