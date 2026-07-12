Muere Lindsey Graham, senador republicano y aliado clave de Trump, a los 71 años

Lindsey Graham falleció a los 71 años tras una breve enfermedad, informó su oficina mediante un comunicado difundido en redes sociales.

El senador republicano Lindsey Graham, uno de los principales aliados del presidente Donald Trump en el Congreso y una de las figuras más influyentes de la política exterior estadounidense, murió a los 71 años a causa de una “breve y repentina enfermedad”, informó su oficina a través de un comunicado difundido en redes sociales.

De acuerdo con la información difundida, Graham falleció la noche del sábado, apenas un día después de realizar una visita oficial a Ucrania, donde sostuvo reuniones con el presidente Volodímir Zelenski para abordar el respaldo militar a ese país y un nuevo paquete de sanciones contra Rusia.

El senador republicano por Carolina del Sur fue una de las voces más influyentes del Partido Republicano en materia de política exterior. ı Foto: Reuters

Medios estadounidenses señalaron que personal de emergencia acudió previamente a su domicilio tras un reporte por un posible paro cardiaco, aunque su oficina no confirmó la causa específica del deceso.

Trump lamenta su muerte y lo llama un “verdadero patriota”

Trump lamentó la muerte del legislador mediante un mensaje en Truth Social, donde lo describió como "un verdadero patriota estadounidense“, quien, afirmó, será “muy extrañado”.

President Donald J. Trump on the passing of Senator Lindsey Graham: pic.twitter.com/m2Mb5m1EKz — The White House (@WhiteHouse) July 12, 2026

Asimismo, líderes republicanos destacaron su trayectoria en materia de seguridad nacional y su respaldo a los aliados de Washington.

Aunque en la contienda presidencial de 2016 Graham fue uno de los críticos más severos de Trump e incluso cuestionó públicamente su candidatura, con el paso de los años se convirtió en uno de sus colaboradores más cercanos en el Senado y en un consejero frecuente en asuntos relacionados con Irán, Rusia y otros temas de política exterior.

Graham pasó de ser un crítico de Donald Trump durante la campaña de 2016 a convertirse en uno de sus aliados más cercanos y consejeros en el Senado. ı Foto: Reuters

Graham era un defensor de la línea dura en política exterior

Durante más de dos décadas en el Congreso, el republicano por Carolina del Sur defendió una política exterior de línea dura, respaldó la asistencia militar a Israel y Ucrania, promovió una postura firme frente a Irán y fue un constante defensor del fortalecimiento de las capacidades militares de Estados Unidos.

En el ámbito legislativo, Graham presidía el Comité de Presupuesto del Senado, además de integrar las comisiones de Asignaciones, Judicial y Medio Ambiente. Anteriormente encabezó el Comité Judicial, desde donde impulsó la confirmación de jueces conservadores para la Corte Suprema.

Como presidente del Comité de Presupuesto del Senado, Graham desempeñó un papel clave en la agenda legislativa del segundo mandato de Donald Trump. ı Foto: Reuters

Su fallecimiento también tiene implicaciones políticas. Con una mayoría republicana reducida en la Cámara Alta, el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, deberá nombrar un senador interino, mientras se organiza una elección especial para cubrir el escaño de manera definitiva, conforme a la legislación estatal.

Graham, exabogado de la Fuerza Aérea y elegido por primera vez al Senado en 2002, buscaba un quinto mandato tras haber obtenido en junio la nominación republicana para las elecciones de noviembre.

Con información de Reuters, Europa Press y AP.

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