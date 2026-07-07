Consideran en debate el llamado del Papa

El debate y análisis de una posible regulación de la inteligencia artificial (IA) en México tomará en cuenta la encíclica recientemente publicada por el Papa León XIV, con la que llamó a ‘desarmarla’ y ponerla al servicio del bien común, refirió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferencia, confirmó que será hasta después del 19 de julio, una vez que termine la Copa Mundial 2026, cuando se inicie con el estudio de la IA y también sobre los riesgos que provoca la alta exposición de las y los niños a las plataformas digitales.

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Sostuvo que el objetivo no es el de prohibir su uso, sino regularlo y presentar la información al respecto a la población, en donde uno de los elementos a exponer será la visión expresada por el máximo pontífice.

“Muchísimos estudios hablan de la adicción que se genera a través de las redes sociales y de las plataformas. No se trata de prohibir, sino de informar y generar condiciones de regulación entre todas y entre todos. Y también, sobre la Inteligencia Artificial Sustentados en la encíclica del Papa y esta crítica que hace”, refirió.