Papa León XIV reza por víctimas de terremoto en Venezuela y pide mantener apoyo internacional

El papa León XIV expresó su cercanía con las familias afectadas por los terremotos que dejaron víctimas, heridos y daños materiales en Venezuela.

El papa León XIV reiteró este domingo su solidaridad con la población de Venezuela afectada por los terremotos registrados esta semana, y pidió mantener el apoyo internacional a las comunidades damnificadas y a quienes participan en las tareas de rescate y asistencia.

Durante el rezo del Ángelus en el Vaticano, el Pontífice expresó en español su cercanía con las personas impactadas por los sismos, los cuales, al corte de este domingo, han dejado más de mil 400 muertos, más de tres mil 200 heridos y cuantiosos daños materiales.

El papa León XIV durante el rezo del Ángelus en el Vaticano. ı Foto: Reuters

Asimismo, León XIV señaló que eleva sus oraciones por el descanso de quienes perdieron la vida y manifestó su respaldo espiritual a los familiares, a los lesionados y a todos aquellos que han sufrido las consecuencias de la tragedia.

“Antes de pasar a la reflexión final deseo expresar nuestra solidaridad, la mía y la de todo el Colegio Cardenalicio, con la población de Venezuela, duramente afectada por el violento terremoto de estos días", expresó el Pontífice.

Escombros de edificios dañados por el terremoto en La Guaira, Venezuela. ı Foto: Reuters

El líder de la Iglesia católica también agradeció la labor de los equipos de emergencia y de las personas que colaboran en las operaciones de búsqueda y atención humanitaria.

En ese sentido, reconoció el esfuerzo de quienes trabajan en condiciones adversas para asistir a la población afectada.

León XIV ya había expresado su respaldo al pueblo venezolano un día antes, al concluir un consistorio extraordinario en el Vaticano, donde pidió que la comunidad internacional no reduzca la ayuda destinada a la nación sudamericana.

Una mujer observa las labores de rescate entre los escombros por el terremoto, en La Guaira, Venezuela. ı Foto: Reuters

Los terremotos en Venezuela, ocurridos el miércoles, alcanzaron magnitudes de 7.2 y 7.5 grados y sacudieron distintas regiones del país, lo que activó mecanismos de apoyo tanto nacionales como internacionales.

Unión Europa aprueba movilización de apoyo

En este sentido, la Unión Europea anunció la movilización de cinco millones de euros en asistencia de emergencia para atender a las comunidades afectadas.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, informó que el bloque activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil, lo que permitirá el despliegue de equipos de búsqueda y rescate, bomberos y personal médico provenientes de varios Estados miembros.

Ayuda nacional e internacional ha colaborado en los sismos en Venezuela. ı Foto: Reuters

De acuerdo con la funcionaria, el sistema satelital Copernicus también participa en las labores mediante el mapeo de los daños, con el objetivo de orientar la distribución de recursos hacia las zonas con mayores necesidades.

Con información de Reuters y Europa Press.

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