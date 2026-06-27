Sube a 1,430 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

Escombros de un edificio dañado por los terremotos, en La Guaira, Venezuela.

La cifra de personas fallecidas por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles 24 de junio ascendió a mil 430, informó este sábado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.

El funcionario detalló que además se contabilizan tres mil 238 heridos y tres mil 142 personas sin hogar, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las regiones más afectadas por el desastre.

🚨Se actualiza a 1,430 la cifra de fallecidos tras los terremotos en Venezuela, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.



Reporta 3,328 heridos. pic.twitter.com/t4IGN3oW5F — Azucena Uresti (@azucenau) June 27, 2026

Por otro lado, Rodríguez señaló que desde los sismos principales, ocurridos la tarde del miércoles, se han registrado 432 eventos sísmicos, incluidos los dos movimientos de mayor intensidad y unas 430 réplicas, situación que, afirmó, explica el elevado impacto humano y material provocado por la emergencia.

ONU estima 6.8 millones de personas afectadas

En paralelo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo perteneciente al sistema de Naciones Unidas (ONU), estimó que hasta 6.8 millones de personas podrían resultar afectadas por los terremotos, incluidas alrededor de dos millones en Caracas, de acuerdo con sus primeras evaluaciones.

#Galería | ⭕ Dos terremotos consecutivos sacudieron este miércoles el estado de Yaracuy, al norte de Venezuela, donde el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés) estima “un elevado número de víctimas y daños”. https://t.co/Z7uwlwZwYa#Venezuela… pic.twitter.com/1MLLHlhF46 — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 25, 2026

Según la OIM, análisis satelitales elaborados en conjunto con Microsoft AI for Good Lab indican que 31.5 por ciento de las edificaciones de Catia La Mar presentan algún tipo de daño, lo que ha permitido identificar áreas prioritarias para la distribución de ayuda humanitaria.

Asimismo, la agencia internacional advirtió que el desplazamiento de población podría incrementarse en los próximos días conforme más familias busquen zonas seguras, por lo que consideró indispensable acelerar la asistencia de emergencia y los planes de recuperación a mediano plazo.

#EnPortada 📰 | 🇻🇪 La tragedia en Venezuela se agrava: la cifra de muertos por los dos sismos subió a 920, mientras que 3,360 personas han resultado heridas. Equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, en medio de una creciente crisis… pic.twitter.com/mguIL0lmmV — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 27, 2026

De acuerdo con agencias internacionales, equipos de rescate de al menos 16 países ya participan en las operaciones en territorio venezolano y se prevé la llegada de contingentes adicionales durante las próximas horas para reforzar las tareas de localización y auxilio.

Por otra parte, las autoridades venezolanas desplegaron más de un centenar de máquinas pesadas en el estado de La Guaira, la entidad más golpeada por el desastre, con el objetivo de retirar escombros, restablecer servicios básicos y facilitar el acceso a las comunidades afectadas.

En tanto, los organismos de emergencia mantienen la vigilancia ante nuevas réplicas.

Con información de Reuters, Europa Press y AP.

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