Episcopado Mexicano llama a ayudar a Venezuela tras terremotos; habilitan cuenta bancaria

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y Cáritas Mexicana llamaron a aportar ayuda económica para Venezuela, tras los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 ocurridos el miércoles 24 de junio de 2026, que dejaron cientos de personas fallecidas, miles de lesionadas y daños multimillonarios en distintas comunidades del país sudamericano.

Cáritas Mexicana concentrará los donativos enviados desde México para apoyar la atención de las comunidades afectadas en Venezuela. Los depósitos deberán hacerse a la cuenta habilitada en BBVA, con la referencia “Emergencia Venezuela”.

De acuerdo con el documento, Venezuela quedó en Estado de Emergencia después de los sismos. La Conferencia Episcopal Venezolana y Cáritas Venezuela realizan el levantamiento de información y la evaluación de daños para identificar necesidades y articular una respuesta regional.

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Además del llamado a donativos, la CEM difundió un mensaje de cercanía con el pueblo de Venezuela ante las afectaciones causadas por el terremoto en diversas zonas. “Compartimos el sufrimiento de las familias que han perdido a sus seres queridos, de quienes han resultado heridos y de todos aquellos que hoy enfrentan las consecuencias de esta tragedia”, expresó la iglesia en una carta pública.

Obispos mexicanos también reconocieron la labor de rescate, auxilio y acompañamiento de la Iglesia venezolana. En su mensaje, pidieron fortaleza para las personas damnificadas y para quienes participan en las tareas de atención.

“Pedimos mantenernos en oración y agradecemos la solidaridad con el pueblo venezolano”, indicó el pronunciamiento de Cáritas Mexicana.

Los comunicados llevan las firmas de Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, así como de Héctor M. Pérez Villarreal, obispo auxiliar de México y secretario general de la CEM.

También suscribieron el llamado Engelberto Polino Sánchez, obispo de Tepic, presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y responsable de Cáritas Mexicana, junto con el presbítero Francisco de Asís de la Rosa Patrón, director ejecutivo de Cáritas Mexicana.

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JVR