Aumenta a 235 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela; siguen labores de rescate

Aumenta a 235 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela.

El número de víctimas mortales por los terremotos en Venezuela aumentó a aproximadamente 235, informó este jueves el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

La autoridad sanitaria detalló que la infraestructura hospitalaria ha operado bajo contingencia para recibir a los afectados.

“Lamentablemente hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud y que hemos estado atendiéndolos a ellos y a sus familiares”, declaró Alvarado durante una transmisión oficial de la televisión estatal.

Las labores de rescate y evaluación de daños en Venezuela continúan en las zonas más afectadas, mientras los centros de salud permanecen en estado de alerta para atender la emergencia.

Balance de heridos y edificios destruidos

En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que los equipos de rescate estiman que cerca de 200 ciudadanos permanecen atrapados bajo los escombros.

El legislador detalló que el número de heridos asciende a mil 520 personas y que la infraestructura urbana ha sufrido un impacto severo, contabilizando al menos 250 edificaciones destruidas o con daños estructurales de gravedad.

Los sismos se registraron el miércoles en la noche. ı Foto: Especial.

Afectaciones en La Guaira y despliegue de seguridad

Por su parte, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, dio a conocer a través de la televisión estatal que unas 70 mil familias del estado de La Guaira resultaron damnificadas por los temblores.

En declaraciones grabadas previamente y difundidas de forma oficial, el funcionario indicó que la región costera es una de las zonas que concentra los mayores daños materiales.

Con el objetivo de hacer frente a la contingencia, Cabello afirmó que se mantiene un despliegue de 4 mil 200 elementos pertenecientes a diversos organismos de seguridad pública y Protección Civil en dicha entidad.

Asimismo, el ministro adelantó que se proyecta un incremento en el estado de fuerza para este viernes, con el que se espera alcanzar una cifra de 11 mil 500 funcionarios dedicados de manera exclusiva a las labores de rescate, remoción de escombros y asistencia humanitaria.

Sismo en Venezuela ı Foto: Reuters

2 terremotos ocurrieron en Venezuela con un minuto de diferencia

De acuerdo con los reportes oficiales del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el primer evento se registró ayer con una magnitud de 7.2, localizado a unos 160 kilómetros al oeste de Caracas.

Menos de un minuto después, un segundo sismo de magnitud 7.5 volvió a sacudir la zona, consolidándose como el movimiento telúrico más fuerte registrado en el país en más de un siglo.

El impacto consecutivo de ambos temblores causó el colapso de edificaciones, severas afectaciones en la infraestructura vial y la interrupción de servicios básicos en la zona metropolitana.

Las autoridades locales ya implementan operativos de emergencia para habilitar refugios temporales y asistir a la población civil que perdió sus viviendas tras la catástrofe.

Afectados por sismo en Venezuela. ı Foto: Especial.

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JVR