GCDMX ofrece apoyo a Venezuela tras sismos

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, expresó en conferencia de prensa su solidaridad con Venezuela tras los sismos registrados recientemente en ese país.

Durante un evento público en Xochimilco, la mandataria capitalina afirmó que la Ciudad de México está en condiciones de ofrecer apoyo técnico y experiencia en atención a emergencias, ante posibles afectaciones derivadas de los movimientos telúricos.

“Venezuela no está sola, la Ciudad de México va a apoyar”, señaló, al destacar la experiencia de la capital en la atención de desastres naturales y procesos de reconstrucción tras eventos sísmicos como el 19 de septiembre de 1985 y el de 2017.

Brugada Molina subrayó que la Ciudad de México mantiene una política de solidaridad internacional, particularmente en contextos de emergencia, y puso a disposición su capacidad técnica para colaborar con autoridades federales y venezolanas.

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FGR