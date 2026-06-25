Gobierno de México envía elementos y toneladas de ayuda a Venezuela tras terremotos

México envía elementos para ayudar en labores de rescate en Venezuela

Un contingente de 261 elementos, 18 binomios caninos y más de siete toneladas de equipo e insumos médicos fue enviado por México a Venezuela para apoyar a la población afectada por los dos sismos registrados este miércoles.

La ayuda partió a las 14:30 horas de la tarde desde la Base Aérea de Santa Lucía, en el Estado de México, a bordo de dos aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana, de acuerdo con la información oficial.

Del total de personal enviado, 240 pertenecen al Ejército, 11 a la Fuerza Aérea y 10 a la Guardia Nacional. Entre ellos viajan médicos, camilleros, enfermeros y especialistas en búsqueda y rescate para labores de auxilio inmediato.

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Binomios caninos acompañan a los elementos ı Foto: Secretaría de la Defensa Nacional

Como parte del despliegue, el Gobierno de México incluyó 4.4 toneladas de herramientas, material y equipo, además de 2.7 toneladas de insumos médicos. También viajan 18 binomios caninos con entrenamiento para localizar personas atrapadas en estructuras colapsadas.

En las próximas horas saldrá un avión de transporte pesado C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana con ocho toneladas de medicamento y cuatro más de equipo y material para tareas de rescate y salvamento.

Según el comunicado, el envío se realizó “en seguimiento a las instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo” y en línea con la “vocación solidaria de México”.

Elementos se dirigen al país azotado por dos terremotos ı Foto: Secretaría de la Defensa Nacional

Autoridades mexicanas indicaron que, una vez que la delegación llegue a territorio venezolano y mantenga los primeros contactos con funcionarios de ese país, evaluará si resulta necesario reforzar el contingente para ampliar las labores de apoyo.

El Gobierno de México expresó sus condolencias por las pérdidas humanas y materiales causadas por los sismos de 7.2 y 7.5 grados de magnitud que azotaron el país sudamericano, además de sus deseos de recuperación para las personas heridas.

Al momento, el ministro de Salud, Carlos Alvarado informó que la cifra de víctimas mortales por los hechos ocurridos el miércoles, aumentó a 235 personas.

Explicó también que la infraestructura hospitalaria de Venezuela actualmente se opera bajo una contingencia con el fin de poder recibir a los afectados por el siniestro.

En distintas partes de Venezuela continúa la búsqueda de personas bajo los escombros de decenas de edificios que se vieron dañados por los movimientos telúricos, autoridades informaron que siguen las labores para poder acercar el material necesario para los rescates.

Elemento del Ejército Mexicano ı Foto: Secretaría de la Defensa Nacional

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LMCT