Familiares buscan entre los escombros a sus seres queridos tras terremotos en Venezuela

La tragedia provocada por los dos fuertes terremotos que sacudieron Venezuela mantiene en vilo a cientos de familias que continúan buscando a sus seres queridos entre edificios colapsados y zonas devastadas.

Los sismos, registrados la tarde del miércoles, alcanzaron magnitudes de 7.2 y 7.5, este último considerado el más intenso en más de un siglo, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El movimiento telúrico golpeó principalmente a Caracas y localidades cercanas, dejando un saldo preliminar de 188 personas fallecidas, 1,520 lesionados y al menos 200 personas atrapadas, de acuerdo con autoridades venezolanas.

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Edificio colapsado en La Guaira, Venezuela ı Foto: Reuters

Buscan a personas atrapadas entre los escombros

En las zonas más afectadas, especialmente en el estado de La Guaira, los equipos de emergencia trabajan sin descanso para localizar a personas que permanecen bajo edificios derrumbados. Sin embargo, en varios puntos los propios habitantes han denunciado la falta de maquinaria especializada, por lo que han comenzado a retirar los escombros con sus propias manos.

A través de redes sociales se han compartidos videos de los momentos en los que familiares acuden en búsqueda de las personas que continúan bajo los escombros.

Tal es el caso de un metraje que circula en el que se puede observar a una mujer claramente afectada buscando a su hermana. “Hermanita, escúchanos”, dice antes de quebrarse en llanto frente a lo que parece ser un edificio completamente derrumbado.

🇻🇪❤️‍🩹 Familiares buscan a sus seres queridos entre los escombros en La Guaira, Venezuela. pic.twitter.com/aFfpeOqoFC — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 25, 2026

Otro testimonio recopilado por la agencia de noticias Reuters, es el de Yamileth Jiménez, quien aseguró que su hijo de 19 años permanece atrapado bajo los restos de un edificio de siete niveles.

“Está bajo las placas y no hay maquinaria para sacarlo”, relató la mujer, quien además explicó que apenas unos días antes había perdido a su padre y ahora enfrenta la incertidumbre sobre el paradero de su hijo.

Las autoridades informaron que alrededor de 250 edificios presentan daños severos o colapsaron parcialmente como consecuencia de los terremotos, mientras que el suministro eléctrico continúa siendo limitado en diversas regiones.

Personas continúan buscando bajo los escombros ı Foto: Reuters

La presidenta interina informó que el gobierno trabaja junto con empresas para movilizar maquinaria pesada hacia las zonas más afectadas y acelerar las labores de búsqueda y rescate.

Además del impacto humano, el principal aeropuerto de Caracas, ubicado en La Guaira, suspendió operaciones tras registrar daños en su infraestructura.

Entre los sobrevivientes también se encuentra Pedro Pérez, propietario de un taller de tapicería, quien relató que perdió tanto su vivienda como su negocio después del colapso de las construcciones.

“Perdimos todo, no tenemos comida ni medicinas. Pudimos salir a tiempo y solo tenemos heridas leves. Esperamos que la ayuda llegue rápido”, expresó.

🇨🇳🇻🇪 Una ciudadana de origen chino fue rescatada de entre los escombros tras el terremoto en Venezuela. "¡Gracias a todos!", gritó al final en señal de agradecimiento. pic.twitter.com/ViCnnCin2p — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 25, 2026

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LMCT