Familia del futbolista Lucas Trejo continúa desaparecida tras terremoto en Venezuela

Por la noche de este miércoles dos sismos de grandes magnitudes provocaron grandes devastaciones en Venezuela, e incluso estos provocaron que muchas personas que se encontraban fuera del país no pudieran comunicarse con sus familiares, incluyendo al futbolista Lucas Trejo.

Por medio de redes sociales el futbolista argentino compartió que no se ha podido comunicar con su familia; por lo que pidió ayuda a sus seguidores para poder localizarlos.

Lucas Trejo apuntó que el edificio en Playa Grande se derrumbó, y que pese a que espera que su familia no se encontrara dentro de este, pidió oraciones y ayuda a sus seguidores para localizar a su esposa e hijos en La Guaira.

Publicación de Lucas Trejo ı Foto: Captura de pantalla

En los comentarios de sus ultimas publicaciones sus seguidores han emitido su apoyo a Lucas Trejo, e incluso le han apuntado que quienes están en Venezuela se encuentran a su disposición para ayudarlo.

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 causaron grandes estragos en Venezuela; hasta el momento se ha confirmado la muerte de 188 personas y al menos mil 520 personas que resultaron heridas; sin embargo, las labores de rescate continúan.

“No sé nada de mi familia, por favor oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio, quiero creer que no estaban ahí, oren por mi familia, por favor” escibió Trejo en la publicación con una fotografía de su esposa e hijos.

¿Quién es Lucas Trejo?

Lucas Federico Trejo es un futbolista que nació el 29 de diciembre de 1987 en Córdoba, Argentina, y actualmente juega como defensa en el Portuguesa F.C. de la Primera División venezolana.

A partir del 2016 el futbolista argentino comenzó su carrera dentro del futbol venezolano, pues entró al Monagas Sport Club y estuvo ahí hasta el 2018, para pasar a estar en el Atlético Huila de Colombia.

En 2019 regresó a Venezuela al Deportivo Táchira, del 2020 al 2021 estuvo en México en el Zacatepec, en 2021 regresó al Táchira en Venezuela, en 2022 estuvo en el Deportivo Municipal de Perú, y desde el 2023 permanece en venezuela, paranso por el Zamora F.C., Nueva Esparta F.C., y el Portuguesa desde el 2025 a la actualidad.

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