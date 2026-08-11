ICE planea equipar a sus agentes con guantes de descargas eléctricas, reporta AP

Agentes del ICE (siglas en inglés para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), podrían utilizar, próximamente, guantes capaces de emitir descargas eléctricas contra “individuos combativos” a los que pretendan poner bajo custodia, según un reporte exclusivo publicado este martes por The Associated Press.

Al citar un aviso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), la agencia de noticias informó que el ICE planea pagar hasta 20 millones de dólares por los “dispositivos conductores de distracción y desescalada”, conocidos G.L.O.V.E. (sigla en inglés para Emisor de Voltaje de Baja Intensidad Generado), para equipar a sus agentes antes de marzo de 2027.

Así son los dispositivos G.L.O.V.E., con los que el ICE planea equipar a sus agentes. ı Foto: Compliant Technologies

Se trata de una tecnología denominada “CD3″, desarrollada por la empresa Compliant Technologies LLC, con sede en Lexington, Kentucky, que no considera al G.L.O.V.E. un arma, debido a que emite una descarga eléctrica de bajo voltaje que provoca un “estímulo doloroso” limitado a la zona de la piel con la que entra en contacto directo.

No obstante, en los manuales de usuario del dispositivo la compañía reconoce que la tecnología CD3 “no está exenta de riesgos y debe tratarse con seriedad, al igual que cualquier otra arma”.

Associated Press informó que el DHS no respondió de inmediato a una consulta, aunque indicó que estaba preparando una respuesta. Por su parte, el fundador y director ejecutivo de Compliant Technologies, Jeff Niklaus, envió un correo electrónico a la agencia en el que se negó a comentar sobre el reporte relacionado con el ICE.

El reporte ocurre luego de que el pasado 8 de agosto el director interino de ICE, David J. Venturella, informó que todos los oficiales y agentes en campo estarán equipados con cámaras corporales para finales de agosto, tras una serie de tiroteos mortales ocurridos en el marco de las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Sin embargo, según la declaración de Venturella, la publicación de las imágenes dependerá de si resulta “apropiado” hacerlo, especialmente cuando su difusión “podría comprometer las investigaciones o la privacidad”.

Con información de AP.

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cehr