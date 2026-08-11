El expresidente de la República de Colombia, Gustavo Petro

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió al Senado autorización para salir del país durante un año, pocos días después de terminar su periodo al frente del gobierno colombiano.

La solicitud fue presentada ante el Senado y contempla que Petro pueda viajar al extranjero durante el año siguiente al final de su mandato, que concluyó el pasado 7 de agosto de 2026.

De acuerdo con la petición, el exmandatario busca realizar distintos viajes para atender compromisos de carácter personal, social, político y académico fuera de Colombia.

🇨🇴Gustavo Petro pide permiso para salir de Colombia durante un año



El expresidente Gustavo Petro solicitó al Senado autorización para permanecer fuera del país durante un año.



La petición, radicada el 10 de agosto, señala que el viaje será para atender compromisos de carácter… pic.twitter.com/dLo3VLuTRi — Azucena Uresti (@azucenau) August 11, 2026

¿Por qué Petro necesita pedir permiso?

La solicitud de Petro está relacionada con una disposición de la Constitución colombiana que establece reglas para la salida del país de quienes han ocupado la Presidencia.

El artículo 196 señala que el presidente que haya dejado el cargo no puede salir de Colombia durante el año siguiente al término de sus funciones sin contar previamente con autorización del Senado.

Por esta razón, Petro recurrió al Senado para solicitar el permiso correspondiente y poder realizar viajes internacionales durante este periodo.

La medida no significa que el expresidente tenga actualmente una prohibición judicial para viajar. Se trata de un requisito establecido en la legislación colombiana para los exmandatarios.

LA TRANSICIÓN presidencial, conocida en Colombia como “empalme”, ​​ha estado marcada por acusaciones mutuas entre los rivales políticos Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. ı Foto: AP

¿Qué dijo Petro sobre sus viajes?

En su solicitud, el exmandatario señaló que los viajes que pretende realizar están relacionados con diferentes actividades fuera del país.

Entre los motivos mencionados se encuentran:

Compromisos personales.

Actividades sociales.

Compromisos políticos.

Actividades académicas.

La autorización solicitada tendría una vigencia de un año, por lo que Petro podría realizar viajes al extranjero durante ese periodo, siempre que cuente con el aval del Senado.

¿El Senado ya autorizó a Petro?

Por ahora, la solicitud está pendiente de aprobación.

El Senado deberá analizar la petición y decidir si concede al expresidente el permiso para salir del territorio colombiano durante el año posterior al final de su mandato.

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MSL