Sheinbaum destaca entrega de Programas para el Bienestar a más de 486 mil personas en Quintana Roo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Quintana Roo, el 12 de septiembre de 2026.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que 486 mil 167 personas reciben algún Programa para el Bienestar en Quintana Roo, a través de una inversión de 9 mil 241 millones de pesos.

Desde el Malecón Tajamar, en Benito Juárez, la mandataria federal recordó que el gobierno y el pueblo son uno mismo; por ello, sostuvo, “unido jamás será vencido”.

“Que sepan que nunca vamos a traicionar al pueblo, que somos uno mismo, no se nos olvide: gobierno y pueblo unido jamás será vencido. ¡Que viva Quintana Roo!, ¡Que viva México!” Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México



Presidenta durante su visita a Quintana Roo, el 12 de septiembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Como parte de su gira nacional de rendición de cuentas “Honestidad y Resultados”, Sheinbaum Pardo detalló que el total de beneficiarios de los Programas para el Bienestar en Quintana Roo se distribuye de la siguiente manera:

116 mil 890 de la Pensión para Adultos Mayores

23 mil de la Pensión para Personas con Discapacidad

9 mil 551 de Jóvenes Construyendo el Futuro

60 mil 617 que reciben la beca Benito Juárez en preparatoria

23 mil 706 con Producción para el Bienestar

27 mil 102 de Fertilizantes Gratuitos

9 mil 489 de Sembrando Vida

52 mil 917 familias que reciben Leche para el Bienestar

681 escuelas de Educación Básica y 100 de Educación Media Superior que recibieron recursos de La Escuela es Nuestra

A lo anterior, se suman las y los beneficiarios de los tres programas sociales nuevos: Pensión Mujeres Bienestar, beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa.

Resaltó obras como la Línea de Carga del Tren Maya, la inauguración del Puente Nichupté, la construcción del Distribuidor Vial Kukulcán, la conservación de la Red Federal de Carreteras, la modernización del corredor vial Isla Blanca, el inicio de la construcción de 76 mil 200 nuevas Viviendas para el Bienestar, la reestructuración de 202.1 mil créditos impagables y la entrega de 20 mil escrituras.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Quintana Roo, el 12 de septiembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Además, destacó la construcción de dos Bachilleratos Nacionales en Benito Juárez y Playa del Carmen, junto con cinco ampliaciones; la construcción de ocho Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza” y en proceso un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en Playa del Carmen.

En materia de salud, informó el avance del nuevo Hospital General de Chetumal, del Hospital General “Felipe Carrillo Puerto”, la transformación de la Clínica Hospital a Hospital General en Chetumal y anunció la construcción de una nueva Torre de Especialidades en Benito Juárez, así como de 187 consultorios médicos del Servicio Universal de Salud para ampliar la atención primaria de forma gratuita.

Enfatizó la inversión de 2 mil millones de pesos para la limpieza de sargazo en las playas de Quintana Roo, así como acciones de justicia social, como la asignación de recursos directos a comunidades indígenas y afromexicanas, y la construcción de un Centro LIBRE para las mujeres en cada municipio del estado.

La Presidenta Claudia Sheinbaum con simpatizantes durante su visita a Quintana Roo, el 12 de septiembre de 2026. ı Foto: Cortesía

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, agradeció a la mandataria y a todo su gabinete por el apoyo otorgado para la construcción de la paz en la entidad, la inversión en infraestructura hospitalaria —que le permitió a la entidad tener tercer nivel de atención por primera vez— y obras de infraestructura como el Puente Nichupté, inaugurado este año.

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cehr