Inauguran el Puente Nichupté en Cancún; reducirá traslados a 10 minutos

El Gobierno de México inauguró el Puente Nichupté en Cancún, Quintana Roo, una obra estratégica que reducirá los traslados entre la zona urbana y la hotelera a solo 10 minutos.

El paso vehicular será libre de peaje y es considerado el segundo más largo de América Latina sobre un cuerpo de agua.

La inauguración fue encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum junto con la gobernadora Mara Lezama.

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Presidenta Claudia Sheinbaum y autoridades federales inauguran puente en Cancún. ı Foto: SICT

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, informó que el puente tiene una longitud total de 11.2 kilómetros, con un tramo principal de 8.8 km.

La obra requirió una inversión de 10 mil 319 millones de pesos, de los cuales 3 mil 839 millones se ejercieron en la actual administración. Antes de su construcción, los traslados entre el aeropuerto, la ciudad y la zona hotelera podían tomar hasta una hora.

El puente cuenta con tres carriles, uno por sentido y uno reversible, además de una ciclovía bidireccional. Se estima un flujo promedio anual de 12 mil vehículos diarios. También incorpora un gálibo de cinco metros para permitir el paso de embarcaciones.

En materia ambiental, la SICT reportó la rehabilitación de 306 hectáreas de manglar, la apertura de 40 kilómetros de canales y acciones de rescate de flora, vegetación y pastos marinos. También se implementó monitoreo constante de la calidad del agua.

Puente Nichupté conectará Cancún con zona hotelera en 10 minutos ı Foto: SICT

El funcionario adelantó que ya inició la construcción del Distribuidor Vial Kukulcán, con una inversión de 484 millones de pesos. Esta obra conectará directamente el puente con la zona hotelera.

“Lo que define el orgullo de realizar una obra… es el servicio que damos”, afirmó Esteva en el evento. Añadió que el objetivo principal es mejorar la movilidad y la seguridad de la población.

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