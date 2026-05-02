‘La honestidad, el amor al pueblo y a la patria dan resultados’: Sheinbaum al inaugurar el Puente Nichupté en Cancún

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró este sábado el Puente Vehicular Nichupté, de 11.2 kilómetros, lo que lo convierte en el segundo más largo de Latinoamérica sobre un cuerpo de agua, el cual reduce un traslado de más de 2 horas a solo 10 minutos .

“Donde antes había corrupción, hoy hay honestidad. Donde antes había desigualdad, hoy hay igualdad. Donde antes se construían barreras, hoy se construyen puentes. Los gobiernos del pasado construyeron desigualdad, corrupción, odio. La Cuarta Transformación construye igualdad, construye amor al pueblo y construye amor a la patria. Quiero que juntos digamos lo siguiente: ‘La honestidad, el amor al pueblo y el amor a la patria dan resultados’”, resaltó.

Al centro, la Presidenta durante la inauguración del puente vehicular Nichupté, en Cancún, Quintana Roo. ı Foto: Cortesía

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que el Puente Vehicular Nichupté reduce un tiempo de traslado de más de dos horas a solo 10 minutos en beneficio de los trabajadores de la zona turística y de los turistas.

Mencionó que la obra consta de tres carriles, uno por sentido y uno reversible, y ciclovía bidireccional. Informó que ya inició la construcción del Distribuidor Kukulcán en uno de los extremos del puente, el cual estará terminado en octubre próximo.

Así luce el Puente Nichupté en Cancún, Quintana Roo. ı Foto: Cortesía

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, agradeció a la mandataria por esta obra que reduce trayectos, mejora la movilidad y devuelve tiempo de vida para las y los quintanarroenses, lo que se traduce en justicia social porque eleva la calidad de vida de las y los trabajadores que laboran en la zona turística.

El Puente Vehicular Nichupté beneficia a más de un millón 320 mil habitantes de los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, así como a 20 millones de turistas que anualmente visitan la zona.

🧐 Con la presencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein), la Gobernadora Mara Lezama Espinosa (@MaraLezama) encabezó una multitudinaria inauguración del Puente Vehicular Nichupté, una obra estratégica que hoy es una realidad y que reducirá significativamente… pic.twitter.com/TiOeAC9AB7 — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 3, 2026

cehr