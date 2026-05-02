Spirit Airlines anuncia cierre de operaciones por aumento de precios del combustible

Spirit Airlines, la aerolínea estadounidense de ultra bajo costo, anunció este sábado el cierre de sus operaciones “con efecto inmediato”, tras ofrecer, durante más de tres décadas, viajes con tarifas mínimas en sus particulares aviones de color amarillo.

A través de un comunicado, Spirit Airlines informó que inició el “cese ordenado de sus operaciones” a partir de este 2 de mayo y que todos sus vuelos habían sido cancelados.

La empresa explicó que el cierre responde al reciente aumento en los precios del combustible para aviones, debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y a que no cuenta con financiación adicional pese a sus “exhaustivos esfuerzos” por reestructurar el negocio.

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“Mantener el negocio requería cientos de millones de dólares adicionales de liquidez que Spirit simplemente no tiene ni podría obtener”, señaló la aerolínea, al informar que procesará automáticamente los reembolsos de los vuelos cancelados.

Por separado, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, añadió que el servicio a cliente de Spirit tampoco estaba disponible y advirtió a pasajeros no acudir a los aeropuertos .

En conferencia de prensa, el funcionario desestimó el impacto de la guerra en el aumento de los precios del combustible, al señalar que Spirit acarreaba problemas financieros “desde mucho antes la guerra contra Irán” debido a que, según él, su modelo de negocios no funcionaba y recordar que la aerolínea se había declarado en bancarrota en otras dos ocasiones .

En esa línea, Duffy culpó a la administración de Joe Biden por bloquear la fusión entre JetBlue y Spirit en 2024, decisión que calificó como un “grave error”.

Por otra parte, detalló que los acreedores de Spirit había rechazado un acuerdo de 500 millones de dólares con el gobierno de Donald Trump para rescatar las operaciones de la aerolínea.

En tanto, debido al cierre de operaciones Spirit creó un fondo de reserva para que los clientes que compraron directamente con la aerolínea pudieran obtener reembolsos, de acuerdo con Duffy.

No obstante, la aerolínea exhortó a quienes reservaron vuelos con terceros, como agencias de viajes, ponerse en contacto directamente con ellas para solicitar un reembolso.

Duffy indicó que United, Delta, JetBlue y Southwest ofrecían vuelos de ida por 200 dólares a pasajeros con números de confirmación de Spirit y comprobante de compra, por tiempo limitado.

Para ayudar a los pasajeros afectados, American Airlines y Delta anunciaron “tarifas de rescate” en las mismas rutas que operaba Spirit. Allegiant también congeló temporalmente los precios en las rutas que comparte con Spirit, mientras Frontier ofrece un 50 por ciento de descuento en las tarifas base en toda su red hasta el 10 de mayo.

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cehr