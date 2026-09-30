Lego abre nueva planta en Nuevo León y crea mil empleos directos.

La fábrica de juguetes Lego ubicada en el municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, puso en marcha su nuevo edificio de empaque e inició la construcción de una nave automatizada. Este proyecto representa una inversión de 8 mil millones de pesos (400 millones de dólares) y generará más de mil nuevos empleos directos en la entidad.

La expansión del complejo abarca la integración de instalaciones con tecnología avanzada y un almacén robotizado. La infraestructura mantendrá estándares internacionales de sostenibilidad y certificación LEED, con sistemas para el cuidado del agua y un uso eficiente de la energía en la zona industrial regiomontana.

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, quien estuvo acompañado de la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú; agradeció al Gobierno Federal, a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a la CFE por ser aliados clave para concretar este tipo de inversiones históricas, que señaló generan empleo, tecnología y futuro para los niños de Nuevo León.

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“Que LEGO decida poner su planta más grande del mundo en Nuevo León, es para nosotros un halago. Quiero empezar agradeciendo, en primer lugar, a LEGO por esa confianza de venir aquí a Ciénega de Flores, a seguir ampliando la planta más grande de LEGO en el mundo. Fue una gran noticia porque demuestra la confianza que hay en México y la confianza que hay en Nuevo León.

“Lo que ustedes hacen, que es cumplir sueños de los niños, también nos impregnan a los adultos. También los adultos podemos soñar con un mejor mundo, con un mejor México, con construir. Ustedes enseñan a los niños a construir. Y LEGO tiene además un ingrediente que no cualquier empresa, su altruismo y responsabilidad solidaria. No dejen de enseñarnos a construir sueños”, destacó el gobernador de Nuevo León.

La expansión industrial y la nave robotizada de empaque fueron puestas en marcha por la empresa Lego. ı Foto: Especial.

Por su parte, la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía Federal subrayó que la alianza estratégica permitió consolidar la obra. La funcionaria destacó que esta sede en Nuevo León constituye la planta más grande del grupo juguetero a nivel mundial y abastece a todo el continente americano.

En las instalaciones de Ciénega de Flores se fabrican cada año 600 millones de paquetes de bloques para armar. Este volumen supera en un 40 por ciento la producción de la segunda planta de mayor capacidad del grupo en el mundo, consolidando el perfil industrial de México.

Aunado a esto, las autoridades informaron que el 90 por ciento de todo lo elaborado en el complejo nuevoleonés se produce íntegramente en el país. Esta condición fomenta la integración de proveeduría nacional y el desarrollo de mano de obra especializada en el sector manufacturero.

La dirección general de la empresa en el país celebró la apertura como un hito tras casi 20 años de evolución constante en la región. Las obras iniciadas proyectan la continuidad de la producción hasta el periodo 2026-2030, asegurando la permanencia del capital extranjero.

Con esta nueva etapa, el centro operativo en Nuevo León reafirma su posición estratégica ante los mercados internacionales, garantizando empleos formales y fortaleciendo el dinamismo industrial del norte del país durante los próximos años.

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JVR