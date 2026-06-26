Congreso de NL inicia diligencias por juicio político contra Samuel García

Las diversas secretarías estatales de Nuevo León y al menos 12 empresas deberán de presentar un informe de actividades ante la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, luego de que este órgano emprendiera la etapa de investigación, como parte del juicio político que se abrió en contra del gobernador, Samuel García Sepúlveda, quien fue acusado por morenistas de presuntamente incurrir en prácticas ilícitas como triangulación de recursos y corrupción.

A inicios de mes, la dirigencia estatal del partido guinda, Encabezada por Anabel del roble coma presentó una solicitud de juicio político contra el mandatario mesista a quien además acusó de cometer peculado.

En una sesión de dicha comisión, la mayoría de los integrantes, afines a la 4T, votaron para iniciar con el período de diligencias. La determinación únicamente tuvo en contra el voto de movimiento ciudadano mientras que por parte del partido verde ecologista de México se votó en abstención.

Samuel García busca endurecer las penas contra los responsables de incendios en Nuevo León. ı Foto: Gobierno NL

La decisión implica que todas las secretarías dependientes del gobierno estatal así como 12 empresas, señaladas como parte de las vinculadas en las presuntas irregularidades advertidas en la solicitud de procedencia contra el mandatario, deberán de presentar un balance de sus movimientos.

El acuerdo tomado marca que estos entes contarán con seis días hábiles para que presenten una copia certificada de los contratos que se hicieron con dichas empresas.

En cuanto a la defensa del gobernador, se solicitó la asignación de un defensor público por parte de la Dirección del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León.

Samuel García, gobernador de Nuevo León. ı Foto: larazondemexico

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MSL